محاکمه غیابی قذافی در لبنان انجام شد/ اعلام حکم سرهنگ یک ماه دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المنار لبنان، "شورای عالی قضایی" که عالی ترین مرجع قضایی در لبنان محسوب می شود روز گذشته قذافی و همدستانش را به اتهام ربودن امام موسی صدر به همراه "شیخ محمد یعقوب" و "عباس بدرالدین" به طور غیابی محاکمه کرد.

نشست روز گذشته دادگاه مذکور را قاضی "سامی منصور" با حضور قاضی "سعید میرزا" دادستان کل لبنان ریاست کرد.در این نشست دادخواستهایی علیه قذافی و همدستانش مطرح شد و مقرر شد که حکم این دادگاه در 18 نوامبر(27 آبان) آتی یعنی حدود به یک ماه دیگر صادر شود.

در این دادخواستها اشد مجازات برای قذافی و شش همدستش مطالبه شده است. بنابر این گزارش، شش لیبیایی شریک جرم قذافی در این پرونده "المرغنی مسعود التومی"، "احمد محمد الحطاب"، "هادی ابراهیم السعداوی"، "عبد الرحمن محمد غویله"، "محمد خلیفه السحلول" و "عیسى محمد منصوری" هستند. قاضی این پرونده چند ماه پیش قذافی و شش شریک جرمش را طی حکمی اولیه به اعدام محکوم کرده بود.



خاطرنشان می شود امام موسی صدر و دو همراهش در 31 آگوست 1978 در لیبی ناپدید شدند. آنها به دعوت رسمی قذافی وارد لیبی شده بودند. از آن زمان تاکنون خبرهای متعددی و متفاوتی در باره سرنوشت امام و همراهانش مطرح شده که آخرین آن از احتمال شهادت امام موسی صدر به دستور قذافی خبر می داد.