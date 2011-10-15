به گزارش خبرگزاری مهر، "استفان هارپر" در سخنانی که خبرگزاری فرانسه آن را پوشش داده، در همراهی با جوسازی آمریکا علیه کشورمان و در تلاش برای منحرف کردن نگاهها از نقض گسترده حقوق بشر و تبعیض در کشورهای غربی مدعی شد که ایران مهمترین تهدید پیش روی صلح و امنیت جهان است.

هارپر که در واکنش به سناریوی ساختگی و دروغین تلاش یک فرد ایرانی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا صحبت می کرد در اظهاراتی فریبکارانه ادعا کرد : ما با مردم ایران هیچ دعوایی نداریم، اما دولت این کشور یک تهدید جدی تلقی می شود.

نخست وزیر کانادا در ادامه دنباله روی از سیاستهای خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : کانادا در حال رایزنی با متحدان خود برای اتخاذ تصمیمی مناسب در برابر ایران است.

خاطر نشان می شود دولت آمریکا که درپی اعتراضات گسترده مردمی در بیش از هزار شهر، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در تلاش برای گمراه کردن جهانیان از این تحرکات مردمی به جوسازی علیه ایران روی آورد و در اظهار نظری عجیب مدعی دست داشتن تهران در تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد.



اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا سه شنبه 19 مهر در یک کنفرانس مطبوعاتی که شبکه‌های الجزیره و العربیه در اقدامی هماهنگ به پخش مستقیم ادعاهای بی اساس وی علیه ایران پرداختند، مدعی شد واشنگتن تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کر، نشان داد.