به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، معظم شاه 83 ساله نخستین پادشاهی است که برای دومین بار در این کشور به مقام پادشاهی رسیده است.

چهاردمین پادشاه مالزی پیش از این و از سال 1970 تا 1975 به عنوان پادشاه مالزی انتخاب شده بود.

بر اساس گزارش دفتر نخست وزیری مالزی، سلطان ایالت کلانتان نیز به عنوان معاون پادشاه برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده است.

"میزان زین العابدین" پادشاه فعلی مالزی از ایالت ترنگانو از سال 2006 تاکنون مقام پادشاهی این کشور را در دست داشته است.

پادشاه در مالزی دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است و بر اساس توصیه های مجلس و کابینه عمل می کند.

پادشاه در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور دارای اختیاراتی رسمی بوده و بعنوان بالاترین مقام کشور، تنفیذ نخست وزیر( پس از انتخاب شدن وی از طریق پارلمان) و توشیح پیشنهاد انحلال مجلس یا عدم قبول آن را بر عهده دارد.

پادشاه از میان خانواده سلاطین 9 ایالت از 13 ایالت مالزی بطور دوره ای و برای مدت 5 سال انتخاب می شود. در چهار ایالت دیگر که سلطان ندارند بالاترین مقام رسمی، فرمانداران انتصابی هستند که آنها نیزبا ترتیب خاصی انتخاب شده و مقام تشریفاتی و اختیارات رسمی سلاطین را دارا می باشند.