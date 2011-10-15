میزان صادرات گلستان 40 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به لحاظ تولید محصول، گلستان در جایگاه خوبی قرار دارد و این در حالی است که صادرات محصولات با توجه به میزان تولید از جایگاه خوبی برخوردار نیست.

وی تصریح کرد: بیشترین صادرات استان مربوط به مواد غذایی گزارش شده است همچنین در بحث ترانزیت کالا نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده‎ایم.

دامغانی میزان رقم صادرات را در سال گذشته حدود 133 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این میزان صادرات برای استانی مانند گلستان اصلا راضی‌کننده نیست و ما به دنبال افزایش میزان صادرات از استان هستیم که امید است با گسترش ارتباطات با سایر کشورها به این هدف دست یابیم.

وی صادرات گندم را در سال گذشته فعال اعلام کرد و یادآور شد: هم اکنون با افزایش قیمت‌های داخلی در کشور میزان صادرات کاهش یافته است.

دامغانی در زمینه صادرات مرکبات تصریح کرد: با وجودی که استان گلستان یکی از قطب‎های مهم کشاورزی محسوب می‎شود سعی کرده‎ایم برای نخستین‌بار در کشور روسیه بازار خوبی ایجاد کنیم . این اقدام در سال‌های گذشته به صورت پراکنده انجام می‌گرفت ولی امسال با برنامه‌ریزی مناسبی وارد عمل خواهیم شد تا بتوانیم سهم مناسبی از این بازار را در اختیار داشته باشیم.