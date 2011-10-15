شرایط استهلال ماه ذیحجه/ تفاوت فاز و ارتفاع ماه در ایران و عربستان

حجت الاسلام محمد تقدیری رئیس ستاد استهلال استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروه های استهلال برای رؤیت هلال ماه ذیحجه چون سایر ماه های قمری عازم استهلال می شود.

وی افزود: این گروه ها پنجشنبه 5 آبان ماه ، 27 اکتبر و 29 ذیقعده برای استهلال اقدام می کنند. اما براساس پیش بینی های صورت گرفته هلال ماه با توجه به ارتفاع و فازی که در ایران دارد پنجشنبه شب قابل رؤیت نیست.

حجت الاسلام تقدیری گفت: براساس پیش بینی ها 6 آبان ماه مطابق با 27 اکتبر 2011 و 30 ذیقعده هلال ماه ذیحجه رؤیت خواهد شد. بنابراین شنبه 7 آبان ماه اولین روز ذیحجه است. از این رو ماه ذیقعده 30 روزه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این مسئله در عربستان متفاوت است گفت: در عربستان و در مکه شامگاه 29 ذیقعده هلال ماه قابل رؤیت است. ارتفاع ماه و روشنایی ماه در مکه این امکان را به وجود می آورد که هلال ذیحجه قابل رؤیت باشد.

رئیس ستاد استهلال استان تهران گفت: آغاز ماه ذیحجه در عربستان با ایران یک روز اختلاف دارد که این اختلاف به علت قابل رؤیت بودن هلال یک روز زودتر از ما است.

علیرضا بوژمهرانی عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری نیز به خبرنگار مهر گفت: برای ماه ذیحجه چون تمام ماه های قمری استهلال صورت گرفته و نتیجه آن به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می شود.