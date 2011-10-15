به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری صبح شنبه در گفتگویی خبری اظهار داشت: با تلاش های همکاران حوزه اکرام و مشارکت های مردمی در ماه مهمانی خدا در سال جاری، ایتام حامی دار شده به تناسب سال قبل 57 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به تعداد پایگاههای جذب حامی در این ماه بیان داشت: در سال جاری تعداد پایگاه ها 88 مورد بوده و به نسبت سال گذشته که تعداد آن 71 مورد بوده 27 درصد رشد داشته است.



معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گلستان نیز گفت: پرسنل نیکوکار 11 اداره استان سرپرستی از 330 یتیم تحت حمایت این نهاد را در ماه مبارک رمضان سال جاری تقبل کردند.

ربیع اله وفایی افزود: از مجموع این تعداد نزدیک به 200 نفر از ایتام طی دیداری که مدیر کل کمیته امداد امام (ره) آقای حاجی اکبری با پرسنل دیگر ادارات کل استان در خصوص جذب حامی داشتند حامی دار شدند.

وی بیان داشت : کارکنان یتیم نواز سایر ادارات شهرستان های سطح استان حمایت از 130 یتیم دیگر را عهده دار شدند.

وی با بیان اینکه تعداد جذب کارکنان سخاوتمند در طرح اکرام به تناسب سال گذشته 4 برابر شده است اظهار داشت: در ماه نزول قرآن امسال با تلاش های مدیر کل، اداره حراست استان وکارکنان واحد اکرام این نهاد ، تعداد جذب حامیان توسط پرسنل ادارات استان 4 برابر به تناسب سال گذشته که تعداد 80 یتیم تحت حمایت توسط پرسنل سه اداره حمایت می شدند افزایش داشته است .



