بخش نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر قم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابوذر شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره تئاتر استان قم که در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی قم برگزار شد، اظهار داشت: برای اولین بار مسابقه نمایشنامه نویسی در جشنواره قم برگزار شد و این هدف و برنامه بعد از سالها تحقق پیدا کرد.



دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر استان قم ادامه داد: در حال حاضر کارگاه و کانون نمایشنامه نویسی در قم تأسیس و راه اندازی شده است و سرانجام توانستیم بخش نمایشنامه نویسی را در سیزدهمین جشنواره تئاتر استان اجرایی کنیم.



وی با اشاره به اینکه در طول 20 عمر تئاتر استان، تئاتر قم مشکل متن بومی داشته است، اضافه کرد: به حمدالله امروزه این مشکل برطرف شده و هم اکنون 16 فارغ التحصیل در رشته ادبیات نمایشی در استان وجود دارد که در این جشنواره توانستند توانایی و استعدادهای خود را نشان دهند.



رئیس انجمن هنرهای نمایشی قم گفت: حضور و موفقیت نویسندگان و کارگردانان قمی در جشنواره تئاتر نشان دهنده این است که استان استعداد، پتانسیل و قدرت فراوانی در حوزه تئاتر و هنر دارد.



ابوذر افزود: اگر مسئولان استان کمک کنند تا برای هنرمندان تئاتر استان از استاتید مجرب تهران استفاده کنیم این کار سبب ارتقای سطح نویسندگان و هنرمندان استان خواهد شد.



دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر قم با بیان اینکه حضور فعالان تئاتر و هنرمندان استان قم در سیزدهمین جشنواره تئاتر استان بی‌نظیر بود، ابراز داشت: امیدوارم در آینده با همکاری هنرمندان قمی با حمایت پیشکسوتان استان بتوانیم تئاتر قم را از این جایگاه کنونی خود بالاتر ببریم.