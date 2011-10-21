به گزارش خبرنگار مهر، باغ جهان نمای شیراز یکی از کهن‌ترین باغهای شیراز در نزدیکی آرامگاه حافظ است. این باغ مانند سه باغ مشهور دیگر یعنی باغ ارم و باغ دلگشا و باغ تخت قراچه در دوره آل مظفر و آل اینجو یعنی پیش از یورش تیمور گورکانی به شیراز، در نهایت آبادانی بوده است به گونه ای که "ابن عربشاه" مورخ دوره تیمور در "عجایب المقدور" این باغ را "زینت الدنیا" نامیده است.

کریم خان زند در سال ۱۱۸۵ هجری قمری دور تا دور این باغ را حصار کشید و عمارت کوشک معروف به کلاه فرنگی را در وسط آن از آجر و گچ در نهایت استحکام ساخت تا اینکه با انجام تغییراتی، به محل پذیرایی مهمانان حکومت قاجار تبدیل شد.

باغ تاریخی جهان نما در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۵۱ با شماره ۹۲۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۱ پس از تصویب شورای توسعه فرهنگی استان فارس از سوی سازمان مسکن و شهرسازی تملک شد و برای احیا و همچنین ایجاد باغ موزه ادبیات ایران و اتصال به مجموعه حافظیه دراختیار شهرداری شیراز قرار گرفت.

سال 86 بیژن حسینی سرپرست گروه اجرایی مرمت ساختمانی کلاه فرنگی باغ جهان نما اعلام کرد که مرمت ساختمان کلاه فرنگی (کوشک مرکزی) این باغ تاریخی تا زمستان امسال به پایان می رسد و با اتمام فعالیت های مرمتی، درهای این عمارت تاریخی به روی بازدیدکنندگان گشوده می شود.

اما اکنون با وجود اتمام عملیات مرمت، درهای این کوشک هشت گوش، همچنان به روی بازدیدکنندگان بسته است و این مجموعه باغ گردشگران خود را از دست داده است. همچنین درختان تنومند کمتری در آن مشاهده می شود.

اما کمتر از یک ماه است که در کنار عمارت تاریخی باغ جهان نما دو ستون قرمز رنگ توسط شهرداری شیراز کار گذاشته شده و به حریم بصری آن خدشه وارد کرده است.

این ستونها درحالی درست مقابل عمارت و در آغاز ورود گردشگران به باغ قرار داده شده است که هر اثر تاریخی دارای منظر و حریم بصری و تاریخی ثبت شده است و نصب هر بنایی که به حریم بصری آن ساختمان تاریخی خدشه وارد کند غیر قانونی تلقی می شود.