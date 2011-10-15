پروژه آبرسانی به نخلستانهای بخش مرکزی فهرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دریجانی عصر جمعه در مراسم افتتاح آبرسانی به روستای عصمت آباد، جلوگیری از هدر رفت صد در صد آب برای آبیاری 90 هکتار از نخلستانهای این روستا را از مزایای اجرای این پروژه بیان کرد و گفت: برای اجرای این طرح 400 میلیون ریال از اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است که بیش از 30 خرده مالک از مزایای این طرح بهرمند می شوند.

دریجانی همچنین گفت: شبکه آب آشامیدنی روستای فتح آباد در بخش مرکزی شهرستان فهرج به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: با اجرا و بهره برداری از این طرح 100 خانوار روستای فتح آباد از آب اشامیدنی سالم بهرمند شدند.

رئیس شبکه آب و فاضلاب روستایی شهرستان فهرج گفت: عملیات انتقال آب آشامیدنی روستای فتح آباد به طول 3.5 کیلومتر از روستای رحمت آباد و وحید آباد تا روستای فتح آباد اجرا شده است که برای اجرای این طرح 60 میلیون تومان هزینه شده است.

احمد بهرامی گفت: کار انتقال آب آشامیدنی سالم به روستای یوسف آباد بخش مرکزی به اتمام رسیده است که به زودی کار انتقال و احداث شبکه داخل این روستا آغاز خواهد شد.

بهرامی همچنین از مشکل نبود آب آشامیدنی در 29 روستای این شهرستان خبر داد.

همچنین در حاشیه این مراسم عملیات ساخت پروژه ورزشی دهستان برج اکرم بخش مرکزی شهرستان فهرج آغاز شد.

فرماندار فهرج گفت: پروژه ورزشی دهستان برج اکرم با اعتبار 500 میلیون ریال در زمینی به مساحت یک هکتار احداث می شود که شامل احداث یک زمین فوتبال و یک زمین ورزشی والیبال و حصار است.

زین الصالحین با اشاره به اینکه تاکنون 17 هیئت ورزشی در شهرستان فهرج راه اندازی شده است بر مشارکت مردم در طرح سر شماری تاکید کرد و گفت: روستاهای دارای جمعیت 3 هزار نفر تبد یل به شهر خواهند شد و روستای که دارای 6هزار نفر جمعیت باشند سالن ورزشی احداث می شود.

زین الصالحین افزود: آماده کردن زیر ساخت های ورزشی در دستور کار ما قرار دارد افزود: در تمامی دهستانهای شهرستان فهرج یک زمین ورزشی 25 در40 احداث می شود.