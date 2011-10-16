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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۸:۲۵

رضایی در گفتگو با مهر:

اخلال در وحدت اصولگرایان به وجود نمی‌آید/ پیش بینی ترکیب مجلس نهم

اخلال در وحدت اصولگرایان به وجود نمی‌آید/ پیش بینی ترکیب مجلس نهم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هیچ اخلالی در روند وحدت اصولگرایان پیش نخواهد آمد گفت: اگر یک جبهه اصولگرا متشکل از نمایندگان همه اصولگرایان شکل بگیرد دلیلی برای ارائه لیست جداگانه وجود نخواهد داشت.

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اخلال برخی گروهها در روند وحدت اصولگرایان گفت: فکر نمی کنم اخلالی در روند وحدت اصولگرایان به وجود بیاید.

وی افزود: اصولگرایان در آینده با هم خواهند بود و من به این موضوع خوشبین هستم و معتقدم هیچ ضرورتی برای اخلال وجود نخواهد داشت.
 
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توصیه شما به جبهه استادگی و پایداری چیست، گفت: تاکید من بر وحدت اصولگرایان است، معتقدم جبهه اصولگرایی باید وحدت داشته باشد و به سمت این موضوع حرکت کند.
 
رضایی ادامه داد: لازمه این وحدت تعامل صادقه و مشارکتی است تا همه اصولگرایان حضور داشته باشند. اگر یک جبهه اصولگرا متشکل از نمایندگان همه اصولگرایان شکل بگیرد دلیلی برای ارائه لیست جداگانه وجود نخواهد داشت.
 
وی در خصوص آسیب های عدم وحدت میان اصولگرایان گفت: عدم وحدت موجب می شود تا بعد ها که مجلس تشکیل می شود اختلافات ادامه پیدا کند و از یک مجلس قوی محروم بمانیم.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیش بینی خود از ترکیب مجلس نهم اشاره کرد و افزود: معتقدم اکثریت مجلس آینده متعلق به اصولگرایان خواهد بود.
 
کد مطلب 1433156

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