آمریکا درصدد اعمال تحریمهای سخت تر علیه کوباست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "اورلاندو هرناندز گیلن" گفت : مجموع تحریمهای تحمیل شده علیه نهادهای حقوقی و مؤسسات کوبا از سوی دولت کنونی آمریکا، 1.1 میلیارد دلار بوده است.

هرناندز گیلن افزود: دولت باراک اوباما درصدد است تا تحریمهای شدیدتری علیه شرکتهایی که با کوبا معامله می کنند اعمال کند و این تحریمها سخت تر از تحریمهای دولت پیشین آمریکاست.

وی افزود: تدابیر دولت آمریکا همچنین علیه سرمایه گذارانی است که قادر به سرمایه گذاری در اقتصاد کوبا بر اساس قوانین تحریم نیستند و آنها ممکن است حق خود را برای کار در بازارهای آمریکا نیز از دست بدهند.

کوبا یکی از کشورهایی است که در چند دهه گذشته یکی از اهداف بزرگ تحریمهای آمریکا بوده است.