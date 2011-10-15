به گزارش خبرنگار مهر، بهنام لازمی در گفتگو با خبرنگاران با یادآوری اینکه منطقه شمالغرب مقام دوم HSE را در بین مناطق 11 گانه در سال 89 کسب کرده است، گفت: سال گذشته 28 مانور آتش سوزی و امداد و نجات، هشت مانور سقوط از مخازن و گازگرفتگی و یک مانور بحران در مسیر خط با حضور بسیاری از ارگانهای استان زنجان برگزار شد.

وی ادامه داد: برگزاری پنج هزار و 863 نفر ساعت کلاس آموزشی شامل آموزش عمومی ایمنی و آتش نشانی، HSE، ارگونومی در کار و آموزش کار در ارتفاع، صدور پروانه کار، امداد پیش بیمارستانی و پدافند غیرعامل، تمدید استاندارد OHSAS 18001 و ISO 14001 با 9 نقطه قوت، شناسایی و ارزیابی و تعیین اقدامات اصلاحی و کنترلی مجدد ریسک های منطقه که بالغ بر 2 هزار و 73 خطر شناسایی شده، از اقدامات واحد HSE در سال گذشته است.

رئیس واحد HSE شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب اخذ صنعت سبز (واحد دوستدار محیط زیست) در سال گذشته، انجام 43 بازدید ایمنی از مراکز انتقال نفت و تأسیسات، 10 بازدید از مسیر خط، 63 مورد روتین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و برگزاری مراسم روز ایمنی در منطقه را از دیگر اقدامات این واحد عنوان کرد.

لازمی تاکیدکرد: طی سال گذشته هیچ موردی در زمینه حوادث جانی، حمل و نقل و آتش سوزی، نشتی، سوراخکاری عمدی و رانش زمین وجود نداشته است.

وی تشکیل جلسات متعدد کمیته بحران در مرکز منطقه و پیگیری مصوبات آن، بررسی نحوه اجرای عملیات اتصال خطوط انتقال قبل و بعد از عملیات، حضور اکیپ کامل آتش نشانی در کلیه عملیات جوشکاری در مسیرخط، راه اندازی رینگ آب آتش نشانی در مراکز انتقال نفت ابهر، شهید کریمی و اشتهارد و تجهیز کامل منازل سازمانی منطقه و خودروهای سبک و سنگین به کپسول های اطفاء حریق را از دیگر اقدامات این واحد برشمرد و افزود: علاوه بر آن، کلیه کپسول های اطفاء حریق فرسوده منطقه با کپسول های جدید تعویض شد.

رئیس واحد HSE شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب یادآور شد: تشکیل پرونده های بهداشتی و بررسی نتایج حاصل از معاینات شغلی کارکنان، شناسایی، ارزیابی کامل و تعیین اقدامات کنترلی اصلاحی جنبه های زیست محیطی، نظارت بر امور بهداشتی آشپزخانه ها و مهمانسراها، نظارت بر عملکرد OWS در مراکز انتقال نفت و تأسیسات، ساماندهی وضعیت پسماندهای ویژه و تهیه و توزیع پمفلت های آموزشی پیرامون مباحث مختلف HSE از دیگر اقدامات مهم انجام گرفته در سال گذشته است.