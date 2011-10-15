به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، محمدرضا باقری امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با برگزاری موسم حج تمتع 90، تعدادی از زائران ترکیه‌ای با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره، مقلد مقام معظم رهبری شدند.

وی افزود: تعدادی از زائران کشور افغانستان هم صبح امروز شنبه به بعثه مقام معظم رهبری مراجعه کردند و خواستار مناسک حج شدند. برهمین اساس، کتاب مناسک حج تقدیم این مسلمانان شد.

معاون بین الملل بعثه مقام معظم رهبری در ادامه از برگزاری همایشهایی با عناوین " قدس، تقریب مذاهب، اهل بیت ، منزلت زن و حاجیان ایرانی مقیم خارج کشور" و برگزاری نشستی با عناوین " نخبگان جهان اسلام" در مکه مکره و مدینه منوره خبر داد و اظهارداشت: در این همایشها و نشستها، نخبگانی از ایران و کشورهای اسلامی به سخنرانی خواهند پرداخت.

باقری تصریح کرد: مقالات و سخنرانی‌ها به شش زبان شامل فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی استانبولی و اردو ترجمه و به زائران ارائه می‌شود.

وی دقت در مسائل اجتماعی حج را مورد توجه قرار داد و با اشاره به مسئله پاکستان و سومالی، گفت: در ابعاد اجتماعی حج و توجه به مسایلی همچون سیل پاکستان و قحطی در سومالی باید مورد توجه حجاج قرار گیرد و این موضوعات در تمامی همایشها و نشستها از اولویت‌ها خواهد بود.



معاون بین الملل بعثه مقام معظم رهبری در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر جزئیات هدایای تقدیمی ایران به زائران کشورهای اسلامی از تهیه بسته فرهنگی در این باره خبر داد و اظهارداشت: یک جلد قرآن نفیس که توسط موسسه فرهنگی و هنری مشعر منتشر شده است، سجاده، تسبیح و چادر ایرانی، سی دی و کتاب به زئران دیگر کشورها در حاشیه همایشها اهدا می‌شود.