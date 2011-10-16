زمان تولد انسان هفت میلیاردم/ اختلاف درباره روز دقیق هفت میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید در پشت تاریخ اعلام شده توسط سازمان ملل، داده های سرشماری تاریخ گذشته و غیر قابل استفاده قرار داشته باشند، این احتمال وجود دارد که میلیونها تولد و مرگ در این سرشماری نادیده گرفته شده باشند در عین حال نیز نمی توان میزان دقیق تولد نوزادان را تخمین زد.

دانستن دقیق "روز هفت میلیاردی" شاید چندان مهم نباشد، اما کم دقتی دراین باره می تواند پاسخ دادن به سوالی مهمتر را دشوار سازد: آیا جمعیت بشر طی چند دهه آینده به حداکثر خود خواهد رسید یا اینکه همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد؟

"ولفگان لوتز" از موسسه جمعیت شناسی وین می گوید سازمان ملل تحت فشار سیاسی است تا عدم اطمینان از زمان دقیق چنین روزی را نادیده گرفته و تاریخ "روز هفت میلیاردی" را تعیین کند. اما وی تخمین می زند جمعیت جهان تا اوایل سال 2013 به هفت میلیارد نفر نخواهد رسید، حتی ممکن است این تاریخ تا سال 2020 امتداد پیدا کند.

"هانیا لوتنیک" مدیر بخش جمعیت سازمان ملل از اطلاعاتی که در این باره منتشر شده دفاع کرده و می گوید میزان اختلاف درباره روز دقیق هفت میلیاردی می تواند تنها چند ماه یا حداکثر یک سال باشد.

یکی از مشکلات جمعیت شناسی کم شماری است و حتی توسعه یافته ترین کشورها نیز می دانند که در دقیقترین سرشماری ها نیز سه درصد از افراد را نادیده گرفته و به حساب نیاورده اند. برای دقیق تر شدن سرشماری ها باید نمودارها را به روز نگه داشته و آنها را با سرشماری های جدید و قدیمی که در برخی از کشورهای آفریقایی می تواند به چند دهه پیش نیز تعلق داشته باشد، انطباق داد.

با این همه خطر بزرگتر انطباق بیش از اندازه است، طی سالهای اخیر جهان با کاهش قابل توجه باروری مواجه شده است و میزان باروری نسبت به پنجاه سال گذشته به نیم رسیده است، از این رو احتمال می رود تعداد تولدها نسبت به آنچه جمعیت شناسان تصور می کنند، بسیار کمتر باشد.

برای مثال چین بزرگترین کشور جهان به شمار می رود. اطلاعات خام سرشماری ها نشان می دهند که هر زن به صورت متوسط 1.2 کودک به دنیا می آورد، اما این آمار مشکلاتی بزرگتر را در خود پنهان می کنند زیرا بسیاری از چینی ها برای جلوگیری از تخطی از قانون تک فرزندی در چین، فرزندان خود را از برابر دیدگان سرشماران پنهان می کنند که بر این اساس میزان متولد شدن نوزادان توسط هر زن 1.8 خواهد بود. اما محققان می گویند نموداری دیگر که در سال 2010 ترسیم شده نشان می دهد داده های خام به واقعیت نزدیکی بیشتری دارند. سازمان ملل در حال حاضر تعداد تولد در چین را 1.5 نوزاد از هر زن می داند.

اختلافات در تخمین جمعیت در پیش بینی های طولانی مدت تشدید می شود. محققان می گویند انطباق بیش از اندازه میزان باروری می تواند منجر به تخمین زدن بیشتر از اقعیت جمعیت چین تا سال 2030 شود. آینده جمعیت هند حتی از چین هم نامطمئن تر است. سازمان ملل تخمین زده است که جمعیت هند تا سال 2050 از 1.2 میلیارد به 1.7 میلیارد رسیده و هند را به کشوری پر جمعیت تر از چین تبدیل خواهد کرد.

بر اساس گزارش لایوساینس، تمامی این اطلاعات برای آینده سیاره زمین نقشی کلیدی به عهده دارند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است جمعیت جهان تا سال 2100 به 10 میلیارد نفر خواهد رسید اما محققان می گویند شواهد جمعیت شناسی کافی برای تایید این پیش بینی وجود ندارد. سازمان ملل می گوید جمعیت جهان در سال 2100 همچنان رو به افزایش خواهد رفت و دیگر محققان بر این باورند 85 درصد احتمال دارد پس از این سال نقطه اوج جمعیت جهان فرا برسد، با این همه هیچکس از این آینده اطمینانی حاصل نکرده است.