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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

جهانشاهی:

57 فقره جواز تاسیس تولیدی در گلستان صادر شد

57 فقره جواز تاسیس تولیدی در گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: در شش ماهه اول سال 1390 تعداد 57 فقره جواز تأسیس صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جهانشاهی پیش از ظهر شنبه در گفتگوبا خبرنگارانافزود: این جوازها در زمینه های تولید روغن زیتون، روغن خام سویا و کلزا، کود آلی از فضولات مرغداری ها و گیاهان، شالیکوبی، کشتارگاه صنعتی دام، سورتینگ میوه جات، سردخانه های زیر و بالای صفر درجه، خوارک آماده دام و طیور، فرآورده های سیب زمینی، خشک کردن محصولات کشاورزی و سبزیجات منجمد بسته بندی شده و غیره... صادر شده است.

وی ادامه داد: صدور مجوزهای فوق با پیش بینی سرمایه گذاری ثابت به مبلغ 905 میلیارد 798 میلیون ریال و اشتغالزایی بالغ بر هزار و 105 نفر و ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی 402 هزار و 350 تن صادر شده است.

جهانشاهی عنوان کرد: در همین مدت تعداد 7 فقره پروانه بهره برداری در زمینه کشتارگاه مرغ و بسته بندی و انجماد گوشت مرغ و بسته بندی بذر، کود بیولوژیک، پنیر سفید ایرانی و کنتسانتره مرکبات صادر شده است.

وی گفت: این  پروانه ها با سرمایه گذاری ثابت به مبلغ 41 میلیارد و 163 میلیون ریال و اشتغال 149 نفر و ظرفیت فرآوری 46 هزار و 80 تن صادر شده است.

کد مطلب 1433182

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