آخرين تحولات انتخاباتي عراق (8)

خبر 49) موافقت نهائي 11 كشور با راي گيري از مهاجران عراقي



سازمان بين المللي مهاجرت مسئول برگزاري انتخابات عراق در كشورهاي خارجي از موافقت نهائي 11 كشور با راي گيري از مهاجران عراقي مقيم اين كشورها خبر داد.

اين سازمان كه ماموريت دارد عمليات راي گيري از مهاجران عراقي مقيم كشورهاي خارجي را ساماندهي وبرگزار كند اعلام كرده است همچنان با كشورهاي سوريه، تركيه و امارات براي دستيابي به توافق با آنها براي مشاركت عراقي هاي مقيم اين كشورها در انتخابات به گفتگوهاي خود ادامه مي دهد.

دولتهايي كه اين سازمان با آنها به توافق نهائي رسيده است به اين شرح هستند : ايران، آلمان، اردن، هلند، سوئد، انگليس و آمريكا ، استراليا، دانمارك،كانادا وفرانسه

مركز اصلي نظارت بر عمليات انتخابات عراقيهاي مهاجر در امان قرار دارد .

خبر 50) تاكيد رهبرشبكه القاعده بر ادامه حملات تروريستي در عراق براي جلوگيري از انتخابات



اسامه بن لادن رهبر شبكه تروريستي القاعه باتائيد اقدامات تروريستي زرقاوي وهوادارانش در عراق ميليون ها عراقي را كه مي خواهند در انتخابات كشورشان شركت كنند كافرخطاب كرد.

بن لادن در آرزوي دست نيافتني خواستارتحريم انتخابات عراق از سوي مردم اين كشور شد.

وي كه طرفدارانش تاكنون با عمليات تروريستي و حملات وحشيانه باعث كشته و زخمي شدن شمار زيادي از مردم بيگناه عراق به بهانه مبارزه با اشغالگران شده اند، ابومصعب الزرقاوي تروريست معروف را رهبر شاخه القاعده در عراق معرفي كرد و از يارانش خواست از او دنباله روي كنند.



خبر 51) تاكيد هيات عالي اجرايي انتخابات عراق بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر



عادل اللامي عضو هيات عالي اجرايي مستقل انتخابات عراق درواكنش به پيام اسامه بن لادن رهبرگروه القاعده مبني بردعوت از مردم عراق براي تحريم انتخابات اين كشورگفت: ما مي دانيم كه بن لادن يك فرد تروريست است اما با اين وجود ما به كار ادامه مي دهيم و در اجراي انتخابات درموعدش پيروز خواهيم شد.

وي درعين حال اقدام شبكه خبري الجزيره را درپخش نوارصوتي منسوب به رهبر گروه القاعده مورد انتقاد شديد قرار داد و گفت : الجزيره براي اسامه بن لادن همانند يك بنگاه سخن پراكني عمل مي كند كه دستورات وي را مي گيرد و به طرفداران القاعده درعراق مانند ابومصعب الزرقاوي قاتل ابلاغ مي كند.

خبر 52) ادامه اظهارات مداخله جويانه مقامات آمريكا در انتخابات عراق



كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا با اشاره تلويحي براي حضور نمايندگان سني در پستهاي كليدي در دولت عراق خواستار افزايش حضور نمايندگان اقليت در دولت جديد عراق شده است.



كالين پاول وزير امور خارجه مستعفي آمريكا ضمن اشاره بر لزوم برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه در عراق با اشاره تلويحي براي حضور نمايندگان سني در پستهاي كليدي در دولت عراق خواستار حضور عادلانه نماينگان سني در دولت عراق شد.



سخنان پاول درحالي عنوان شد كه "حزب اسلامي عراق" بزرگترين جنبش سياسي اقليت سني درعراق ديروزتهديد كرد كه انتخاب 275 نماينده مجمع موقت عراق را بايكوت خواهد كرد.

به علاوه هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق در سفر به چين اعلام كرد كه احتمالاً انتخابات عراق در برخي از بخشهاي كشور به تاخير مي افتد.

روزنامه نيويورك تايمز در شماره روز گذشته خود از تلاش مقامات آمريكايي براي براي تضمين حضور و نقش سني ها در پستهاي تراز اول و كليدي در دولت جديد عراق گزارش داد.

پاول با تلاش براي القاء اين مطلب كه به رغم اكثريت شيعه در دولت عراق نمايندگان اقليت سني نيز بايد پستهاي كليدي و حساس داشته باشند گفت: " به اعتقاد من براي اينكه دولت عراق نماينده تمام مردم اين كشور باشد و بتواند به طور موثر عمل كند بايد مجمع ملي عراق از تمام اقوام عراقي نماينده داشته باشد و راهي را در پيش بگيرد تا تمام بخشهاي كشور باور داشته باشند تا نقش حساس و مهمي در دولت ايفاء مي كنند."



خبر 53) تاكيد وزير امور خارجه سابق انگليس بر لزوم احترام اشغالگران به راي مردم عراق



رابين كوك وزير امور خارجه سابق انگليس كه در اعتراض به سياست بلر در مشاركت در جنگ عراق از سمت خود استعفا كرد، گفته است: آمريكا و انگليس بايد دست از كشتار مردم عراق بردارند و به انتخاب آنها احترام بگذارند.



خبر 54) تاكيد رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بر برگزاري انتخابات درموعد مقرر



سيد عبدالعزيز حكيم تصريح كرد كه انتخابات بايد در موعد مقرر برگزار شود و اصرار داريم در زمان مشخص شده برگزار شود.

وي در واكنش به كساني كه خواهان تعويق انتخابات هستند، اظهار داشت : ما به آنها مي گوييم به تعويق انداختن انتخابات به نوبه مشكلات ايجاد مي كند از جمله مشكلات سياسي و قانوني و اگر انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود ما پيش بيني مي كنيم اوضاع بدتر شود ودستاوردي براي تروريست ها قلمداد مي شود .

حكيم كه روز گذشته از سوء قصد نجات يافت، گروه هاي تروريستي و كساني را كه مي خواهند در عراق جنگ طائفه اي ايجاد كنند به دست داشتن در اين سوء قصد متهم كرد و هدف اين گروه ها را مانع تراشي در برابر برگزاري انتخابات سراسري 11 بهمن اعلام كرد.



وي همچنان با رد اظهارات برخي سران عرب و شخصيت هايي كه شيعيان را به تلاش براي انحصارطلبي در قدرت و منزوي كردن اهل سنت متهم كردند، گفت : هرگز با منزوي شدن اهل تسنن و هيچ طائفه ديگر موافق نيستيم و شيعيان موضع خود را به همه اعلام كرده اند كه خواستارمشاركت همه گروه ها وطوايف درعمليات سياسي و دمكراتيك هستند .

حكيم همچنين با مطالبات واشنگتن با وارد شدن تعداد بيشتري از اهل تسنن در مجلس مخالفت كرد.