آغاز ثبت نام دوره کارشناسی فراگیر از فردا/ تقویم و شرایط ثبت نام ارشد فراگیر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسامی امروز شنبه در نشست خبری با اعلام زمان شروع ثبت نام آزمون های فراگیر دانشگاه پیام نور جزئیاتی را در خصوص این ثبت نام ها و رشته ها اعلام کرد.

وی در ابتدا با اشاره به زمان ثبت نام مقطع کارشناسی فراگیر گفت: ثبت نام در مقطع کارشناسی فراگیر پیام نور از فردا یکشنبه 24 مهر ماه شروع می شود که تا اول آبان ماه ادامه دارد. دانشگاه پیام نور امسال در 107 رشته و 8 هزار و 805 رشته محل آماده پذیرش دانشجویان فراگیر در این مقطع خواهد بود.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: داوطلبان هنگام ثبت نام به جای انتخاب 10 رشته محل امکان انتخاب 15 رشته محل خواهند داشت. همچنین رشته های فنی، مهندسی و هنر در دفترچه امسال کارشناسی فراگیر گنجانده شده است.

زمان برگزاری آزمون کارشناسی فراگیر

به گفته وی آزمون کارشناسی فراگیر این دانشگاه در 23 دی ماه سال جاری برگزار و پذیرفته شدگان در نیمسال دوم تحصیلی وارد دانشگاه پیام نور می شوند.

وی ظرفیت پذیرش در کارشناسی را برای سال جاری 241 هزار و 590 نفر اعلام کرد این در حالیست که ظرفیت پذیرش کارشناسی فراگیر پیام نور در سال گذشته حدود 245 هزار نفر بود.

آغاز ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته از 4 آبان

حسامی در ادامه این نشست خبری به آغاز ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور اشاره کرد و گفت: ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از 4 آبان ماه آغاز و تا 11 آبان ماه ادامه دارد و آزمون این دو مقطع 23 دی ماه برگزار می شود.

وی با اشاره به برخی جزئیات در مقطع کارشناسی ارشد، گفت: داوطلبان در سال جاری می توانند 10 رشته محل هنگام ثبت نام انتخاب کنند و این مقطع دوره های نیمه حضوری و مجازی را هم در خود گنجانده است.

قائم مقام دانشگاه پیام نور ادامه داد: در سال جاری ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور در 90 رشته و 789 رشته محل صورت می گیرد ضمن اینکه امسال 14 رشته به این مقطع اضافه شده است.

ظرفیت پذیرش در کارشناسی ارشد

حسامی ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد را 11 هزار و 240 نفر اعلام کرد. این رقم در سال گذشته 7 هزار و 50 نفر بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقطع کارشناسی ناپیوسته فراگیر پیام نور گفت: با توجه به اینکه همیشه در مقطع کارشناسی ناپیوسته پیام نور ظرفیت بیش از تقاضا بوده بنابراین مشکلی از نظر پذیرش وجود ندارد اما حد نصاب ها و رشته محل ها را در این پذیرش حتما لحاظ می کنیم و اگر داوطلبان انتخاب های درستی داشته باشند می توانند پذیرش شوند و ادامه تحصیل دهند.

قائم مقام دانشگاه پیام نور با اشاره به موسساتی که دوره های آمادگی دانشپذیری فراگیر دانشگاه پیام نور را برگزار می کنند اظهار داشت: برخی موسسات برگزار کننده دوره های آمادگی فراگیر پیام نور به صورت خصوصی از مدتها قبل تبلیغات خود را آغاز کرده اند که در مقطع کارشناسی 2 درس را ارائه می دهند.

به گفته حسامی دفترچه ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور در سامانه مرکز آزمون دانشگاه پیام نور از روز گذشته قرار گرفته و این موسسات تنها بر اساس منابع اعلام شده در این دفترچه می توانند اقدام به برگزاری کلاس ها کنند زیرا برخی از این موسسات منابعی را در دوره های درسی خود آموزش می دهند که مربوط به دوره های گذشته است.

حسامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در دانشگاه پیام نور 70 درصد کل پذیرفته شدگان را پذیرش کرده ایم که این پذیرش در بسیاری از رشته ها با ظرفیت کامل انجام شد.

وی اظهار داشت: ثبت نام در دوره های فراگیر از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می شود و هزینه دفترچه برای هر سه مقطع 65 هزار و 850 تومان است.