به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی"هفت" شب گذشته 22 مهرماه اختصاص به نقد فیلم سینمایی "شیش و بش" با حضور بهمن گودرزی کارگردان فیلم و همچنین گزارش تحلیلی تاثیر ستارگان پولساز در فروش فیلمهای سینمایی در ایران داشت که در این نشست نیما حسنی نسب و حسن حسینی حضور داشتند.

در ابتدای برنامه فیلم‌های سینمایی"آفتاب سرخ" و "عقرب" معرفی شدند که قرار است هفته آینده پنجشنبه و جمعه از شبکه سه و یک سینما به نمایش درآیند.

همچنین در ابتدا جیرانی اعلام کرد که این هفته بنا به دلایلی نظرسنجی برنامه برگزار نمی‌شود و علاقمندان می‌توانند به دو سئوال دلیل ستاره شدن محمدرضا گلزار از نظر شما چیست؟ و همچنین فیلم "شیش و بش" را چطور می‌بینید؟ در سایت برنامه هفت پاسخ دهند.

در بخش نقد فیلم که با حضور بهمن گودرزی کارگردان فیلم سینمایی‌ "شیش و بش" برگزار شد، گودرزی ابتدا درباره شباهت فیلم با "سن پطرزبورگ" صحبت کرد و گفت: فیلمنامه "شیش و بش" دو سال قبل از نگارش "سن پطرزبورگ" نوشته بود و در بانک فیلمنامه ثبت شده است. این فیلمنامه چند سال قبل به دست آقای اعتباریان قرار بود ساخته شود و بازنویسی را پیمان قاسمخانی انجام دهد، اما پس از آن سوژه دیگری که همان "سن پطرزبورگ" بود و شباهت‌های ساختاری به فیلمنامه "شیش و بش" داشت به ذهنشان رسید و این فیلمنامه را کنار گذاشتند.

وی ادامه داد: معتقدم که این فیلم خیلی بهتر از فیلم "سن‌پطرزبورگ" است و اینکه "سن پطرزبورگ "یکی از ضعیف‌ترین کارهای کارگردان این فیلم است. زمانی که قرارشد من اولین فیلم‌ام را کلید بزنم فیلمنامه "ساندویچ سرد" از طرف هدایت فیلم به من پیشنهاد شد که نوشته آرش قادری بود. در میانه راه پیمان قاسم خانی به عنوان بازنویس فیلمنامه به ما اضافه شدند و آقای قاسمخانی خشایار الوند را برای ادامه نگارش فیلمنامه پیشنهاد کردند.

وی افزود: زمانی که قرار شد محمدرضا گلزار به عنوان بازیگر به فیلم بپیوندد، پیشنهاد کرد که فیلمنامه آماده به نام "شیش و بش" دارد که شباهت‌هایی به فیلمنامه "ساندویچ سرد" دارد. بنابراین نیمی از فیلمنامه بازنویسی شده "ساندویچ سرد" همراه با 70 درصد از فیلمنامه "شیش و بش" که گلزار آن را نوشته بود فیلمنامه اصلی "شیش و بش" را تشکیل دادند. البته آقای قاسمخانی حاضر نشدند اسمشان به عنوان بازنویس فیلمنامه در تیتراژ بیاید.

فراستی در ادامه این جلسه درباره فیلم گفت: این فیلم آغاز خیلی خوبی دارد، اما پس از آن بسیار آشفته می‌شود. شوخی و کمدی در فیلم وجود ندارد به جز یکی دو مورد شوخی امین حیایی که البته تکرار فیلم‌های قبلی اوست، فیلم چیزی برای گفتن ندارد. به خصوص پایان فیلم که وصله ناجور و چسبانده شده‌ای به حساب می‌آید. این فیلم اثری کمدی نیست که بتوان به صورت کمدی آن را تحلیل کرد چون مشخص است که فیلمنامه‌ آشفته‌ای در دست بوده است.

گودرزی در جواب صحبت‌های فراستی ادامه داد: من 100 درصد مخالف این اعتقاد هستم چون این مسئله که شما در سالن نمایش فیلم به شوخی‌ها نمی‌خندید دلیل بر این نمی‌شود که بگوییم فیلم کمدی نیست و مردم نمی‌فهمند چون این فیلم بیش از یک میلیارد تومان فروش داشته است. همه تلاش ما و بازیگران شیش و بش این بوده که فیلمی بسازیم که با مردم ارتباط برقرار کند.

در ادامه برنامه پیمان قاسم خانی روی خط آمد و با اعلام اینکه چون تلویزیون ندارد برنامه را ندیده اما برخی دوستان به او و خشایار الوند که در حال اسباب کشی هستند اطلاع دادند که در این برنامه درباره انصراف این دو از بازنویسی فیلمنامه "شیش و بش" صحبت شده است، توضیحاتی داد.

وی گفت: دوستان فیلمنامه‌ای به نام "ساندویچ سرد" به من دادند که بعد از مدتی که روی آن کار کردم، متوجه شدم که نمی‌توانم آن را ادامه دهم. برای نوشتن سیناپس این فیلمنامه 10 میلیون تومان ازهدایت فیلم دریافت کردم و پس از آن قرار شد 5 میلیون از این پول را به خشایار الوند بدهم تا او دیالوگ‌ها و موقعیت‌های فیلمنامه را بنویسد.

وی همچنین ادامه داد: فیلم سینمایی "سن پطرزبورگ" از روی ساختمان و بدنه اصلی "شیش و بش" ساخته شده و شباهت‌هایی با آن دارد. همچنین من برای این عنوان کردم که اسم من را از روی بازنویسی "شیش و بش"‌ بردارند چون من و خشایار الوند بازنویسی فیلمنامه "ساندویچ سرد" را انجام داده بودیم نه "شیش و بش" را بنابراین نمی دانستیم چه اتفاقی برای این فیلم افتاده .

خشایار الوند هم که در کنار قاسم‌خانی حضور داشت عنوان کرد: فیلمنامه "ساندویچ سرد" آنقدر بد بود که هیچ بازیگری بازی در این فیلم را قبول نمی‌کرد. اما زمانی که ما آن را بازنویسی کردیم به یک کمدی موقعیت و تماشاگرپسند تبدیل شد. زمانی که آقای گلزار به جمع بازیگران اضافه شدند و پیشنهاد دادند که فیلمنامه با محوریت دو کلاهبردار با نام"شیش و بش"دارند. و گفتند که برخی از موقعیت های "شیش و بش" در فیلم "سن پطرزبورگ" استفاده نشده است. از آن زمان که قرار شد دو فیلمنامه با هم تلفیق شود فیلمنامه به چیز دیگری تبدیل شد.

وی افزود: البته من آقای گودرزی را درک می‌کنم که برای ساخت فیلم اولشان و کارکردن با تهیه کنندگان حرفه‌ای و دو سوپراستار چقدر باید کوتاه بیایند. من برای سینمای ایران متاسفم که یک سوپراستار می‌تواند قصه خود را به یک فیلم تحمیل کند.

فراستی در ادامه این صحبت‌ها گفت: در این فیلم ما ردپای سه فیلمنامه را می‌بینیم که یکی را آرش قادری نوشته، یکی را گلزار و دیگری را پیمان و خشایار نوشته‌اند. بنابراین ایده‌های فیلم ایده‌هایی نیست که از دل موقعیت‌های ایران درآیند. البته به غیر از تیتراژ فیلم ما هیچ ایده‌ای نداریم که از دل زندگی امروز ما بیرون آمده باشد. بیشتر موقعیت‌های این فیلم کلاژی است که از فیلم‌های خارجی گرفته شده است.

فراستی در ادامه از گودرزی درباره اینکه دغدغه ساخت فیلم کمدی دارد یا نه پرسید و وی پاسخ داد:‌ ممکن است این نوع سینما ایده‌آل من نباشد، اما دور از سلیقه‌ام هم نیست. ایده‌آل‌هایم امکان ساخت پیدا نمی‌کنند. من به عنوان یک فیلمساز اول برای بقا در این سینما این فیلم را برای ساخت انتخاب کردم. همچنین قبول ندارم که این فیلم، فیلم بازیگر است و باز هم قبول ندارم که گلزار در این فیلم فقط راه می‌رود و امین حیایی هم فقط خودش را تکرار می‌کند چون من نمونه این انتقادها را از بازی مرحوم شکیبایی هم داشتیم که همه معتقد بودند فقط بازی‌اش در"هامون" را تکرار می‌کند.

پس از آن درباره حضور بازیگران در سینما بحث شد. فراستی معتقد بود: بازیگران پولساز و خوش چهره نمی‌توانند برای طولانی مدت به یاری چهره و ظاهرشان موفق عمل کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای در فروش فیلم‌ها داشته باشند. درسینمای جهان برای بازیگرانی جون همفری بوگارت، مارلون براندو و یا جیمز دین فیلمنامه نوشته می‌شد چون آنها بازیگر ستاره بودند و می‌توانستند به فروش فیلم‌ها کمک کنند، اما این مسئله با حضور بازیگران خوش چهره در سینمای ایران متفاوت است.

در بخش دیگر برنامه درباره حضور ستارگان پولساز در فروش فیلم‌های سینمایی با حضور حسن حسینی و نیما حسنی‌نسب بحث شد.

حسینی ابتدا درباره تاریخچه حضور ستارگان در سینمای هالیوود صحبت کرد که با توجه به شرایط اجتماعی هر دوران شمایل بازیگران در سینما تغییر کرده است.

حسنی‌نسب در این باره توضیح داد: اینکه هر ستاره در هر دوره ای تاثیرات مختلفی در فضای فرهنگی اجتماعی دوران گذاشته است، قابل توجه است، اما تنوعی که در سینمای دنیا وجود داشته هیچگاه در سینمای ایران نبوده است و با توجه به دو پاره شدن سینمای ایران در قبل و بعد از انقلاب نظام ستاره سازی تغییر کرد و بعد از انقلاب با توجه به نگاه دولتی در سینما با سیستم ستاره‌سازی مقابله شده است. ولی همان طور که می‌بینیم این اقدام به نتیجه نرسیده و به صورت دیگری فوران کرده است.

حسینی درباره پرسونای ستاره‌ها در طول سالها صحبت کرد و اینکه بازیگران پرسونای ثابتی در هر فیلم از خود بروز می‌دهند و علاوه بر نمایش پرسونای خود پرسونای ایده‌آل کارگردان را هم به نمایش می‌گذارند، توضیحاتی داد.

حسنی‌نسب در این باره گفت: تعریف ستاره از پرسونا آغاز می‌شود. بازیگرها در ایران هم پرسونا دارند، اما در سینمای ایران این مشکل وجود دارد که اول ستاره ساخته می‌شود و بعد به دلیل ناراضی بودن ستاره‌ها از موقعیت‌شان و تعاریف نادرستی که کارگردان‌های سینمای بدنه از ستاره‌ها دارند نوعی شمایل شکنی از ستاره‌ها در ایران می‌شود.

وی افزود: حضور ستارگان در ایران تضمین اکران و کشاندن مخاطبان به سینما است. در طول این سالها تنها محمدرضا گلزار توانسته چند فیلم پرفروش را پشت سر هم داشته باشد. به جز گلزار هیچ بازیگر دیگری در سینمای ایران نداریم که فروش فیلم‌ها را تضمین کند. در بعد از انقلاب شاید تنها گلزار توانسته این شمایل را در سینما به دست آورد. البته در دهه 60 جمشید هاشم پور نیز این موقعیت را به دست آورد.

حسینی توضیح داد: در سینمای ایران ما ستاره نداریم، اما معتقدم که افراد مشهور در همه صنف‌ها داریم. مثل کیارستمی و یا علیرضا زرین دست که همه مردم آنها را می‌شناسند. مشکل سینمای ایران این است که سینمای عامه پسند در آن وجود ندارد. چون یک رابطه عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل تصدی گری دولت این عرضه و تقاضا دچار مشکل شده است، ستاره سازی هم وجود ندارد. چون ستاره سازی در سینمای عامه پسند جلوه می‌کند. اگر ستاره‌ای نتواند تضمین فروش یک فیلم را بکند پس ستاره نیست بنابراین صحبت از ستاره با مفهومی که در تمام دنیا به ستاره‌ها نگاه می‌شود درایران تغییر می‌کند.

از پیش تولید تا پس از تولید و هفت روز هفته بخش‌های دیگر برنامه شب گذشته بودند که در قسمت پیش تولید به فیلم "لطفا بدون گناه" به کارگردانی علیرضا رئیسیان و در بخش پس از تولید به فیلم سینمایی "میگرن" اشاره شد.