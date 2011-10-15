به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: اینجانبان جمعی از محققین، متخصصین و کارآفرینان عرصه تولید داروهای بیوتکنولوژیک کشور هستیم که سالهاست در شرایط سخت تحریم و زیر ذره بینهای شک و تردید کشورهای غربی به جهت در اختیار داشتن یک فن آوری با استفاده دوگانه، با ایجاد مجموعه های دانش بنیان اقدام به تولید فرآورده هایی نموده ایم که علاوه بر جلوگیری خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور و صرفه جویی یارانه ای موجب افتخار آفرینی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است. این مجموعه های دانش بنیان با کارآفرینی برای جوانان متخصص و ارتقای زیرساختارهای تکنولوژیک کشور، تولید کننده محصولاتی هستند که امروز در تمامی دنیا شناخته شده اند و پا در بازارهای بین المللی نهاده اند. خلق برند ایرانی در مقابل معدود برندهای بیوتکنولوژیک دارویی دنیا افتخاری است که تمام ایرانیان را به وجد می آورد و آرزوی چندین ساله همه دلسوزان نظام بوده است، این مهم میسر شد به همت متخصصین و جوانان ایرانی.

از زمان اوج گیری این حرکت و بالاخص ورود به بازارهای جهانی، دشمن با ترفندهای مختلف قصد شکستن نهال نوپای این صنعت و فن آوری در کشور را داشته است که گهگاه نیز در ضربه زدن به انگیزه های متخصصین و هدف گرفتن مجموعه های دانش محور کشور نیز کمابیش موفقیتهایی حاصل نمودند.

اعلام سال جهاد اقتصادی، روحی تازه در جانمان دمید چرا که یقین کردیم که چشمان تیزبین حضرتعالی به حق حضور دشمن را در پشت خاکریزهای اقتصاد، صنعت و فن آوری کشور به خوبی رصد کرده است و روح جهادی در این عرصه را گوشزد می نماید. ما که سالهاست لباس رزم برتن داریم این بار به فرمان رهبر تیربارهای دانش و فن آوری خود را صد چندان نشانه گرفتیم و بیشتر و بیشتر از مرزهای اقتصادی کشور که هر لحظه مورد تهاجمی دیگر قرار دارد دفاع کردیم. دشمن با سابقه سالها حرکت اقتصادی در بازارهای مختلف دنیا هر لحظه رنگی جدید به خود گرفت و مهمترین سلاح کشنده خود یعنی واردات را در هر نوبت نقابی دیگر زد تا بتواند با خدعه ای جدید بازار کشور را از دست دلسوختگان خارج کرده و نهال امید به تولید محصولات دانش محور ایرانی را بخشکاند.

در هیاهوی این جهاد سخت و زیر تیربارهای تحریم و هجمه های فراوان باز هم آنچه نور امید است و مایه تلاشی مضاعف، دستور اخیر حضرتعالی در خصوص ممنوعیت خرید کالای مشابه خارجی است که همچون مرهمی تمامی جراحات و آلام جهادگران فناوری اقتصادی کشور را التیام می بخشد.

غرض از تصدیع اوقات گرانبهایتان تنها عرض تشکری بود و ارادتی مضاعف چرا که در برابر آن همه تیزبینی و نکته سنجی، خدمتی به سزا از دستمان بر نمی آید. ما محققین و متخصصین و کارآفرینان بیوتکنولوژی کشور همواره لباس رزم بر تن داریم و نه تنها از مرزهای اقتصادی کشور دفاع خواهیم کرد بلکه هر روز نوید فتح بازاری جدید را با محصولات فناورانه ایرانی عرضه خواهیم کرد.

دکتر تولائی، عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه بقیه الله

دکتر هاله حامدی فر، مدیرعامل شرکت سیناژن

دکتر روح الامینی، مدیرگروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سیروس زینلی، عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران و رئیس شبکه پزشکی مولکولی کشور و نایب رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران

مهندس علیرضا عزیزی، مدیرعامل شرکت کلون

دکتر بردیا فرزامفر، رئیس هیات مدیره شرکت نوآوری زیستی گویا

دکتر ملبوبی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور

دکتر فریدون مهبودی، رئیس شبکه بیوتکنولوژی کشور

دکتر سید حسام الدین مدنی، مدیرعامل شرکت پارس روس