به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری تبریز برای دیدار حساس این هفته خود برابر ملوان بندر انزلی نمی تواند از "نبی اله باقری ها" در ترکیب خود استفاده کند.



این مدافع باتجربه که در دیدار هفته هفتم تیمش با فولاد خوزستان دچار آسیب دیدگی شد، پس از مداوا زیر نظر پزشک تیم شهرداری در دو بازی قبلی این تیم حضور داشت اما مصدومیت دوباره در یک دیدار تمرینی از ناحیه همسترینگ پای چپ سبب شد تا وی به دیدار امروز تیمش برابر ملوان نرسد.



به گفته پزشک تیم شهرداری، نبی اله باقری ها پس از چند نوبت فیزیوتراپی می تواند به تمرینات گروهی این تیم بازگشته و در صورت صلاحدید کادر فنی، در دیدار هفته یازدهم مقابل صبای قم به میدان برود.



تیم شهرداری از ساعت 16 امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز پذیرای تیم ملوان بندر انزلی خواهد بود.