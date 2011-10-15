13 هزار پرونده قضایی در مرند مختومه شد

علی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شش ماهه نخست سال جاری تعداد بیش از 14 هزار و 290 فقره پرونده حقوقی و جزایی در محاکم مختلف قضایی و شعبات شورای حل اختلاف مرند طرح و مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد پرونده بیش از 13 هزار پرونده قضایی مختومه شده است.

وی یادآور شد: دادگستری مرند بر اساس مصوبات قانونی باید از 12 نفر قاضی و نیز تعداد 64 نفر کادر اداری برخوردار باشد که در وضعیت فعلی فقط تعداد هشت نفر قاضی و 38 نفر کادر اداری در سه شعبه جزایی و چهار شعبه حقوقی این دادگستری فعالیت دارند.

معصومی اضافه کرد: دادگاه عمومی و انقلاب مرند نیز بر اساس مصوبات قانونی باید از 12 نفر قاضی و نیز تعداد 32 نفر کادر اداری برخوردار باشد که در وضعیت فعلی فقط تعداد هفت نفر قاضی و نیز 14 نفر کادر اداری در چهار شعبه دادیاری و یک شعبه بازپرسی این دادگاه فعالیت دارند.

رئیس دادگستری مرند همچنین از فعالیت تعداد 26 واحد شورای حل اختلاف در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: طی نیمه نخست سال جاری تعداد پنج هزار و 360 فقره پرونده به این شوراها ارجاع شده که برای تعداد پنج هزار و 120فقره از این میزان پرونده وارده احکام مربوطه صادر شده است.

وی همچنین یادآور شد: دادگاه بخش یامچی شهرستان مرند با تأمین کادر قضایی و اداری لازم بزودی راه اندازی خواهد شد.