به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی پیش از ظهر شنبه در حاشیه این جشنواره افزود: در این جشنواره 8 گروه نمایشی از شهرهای گرگان، بندرگز، علی آباد، گنبد و رامیان در بخش مسابقه به رقابت می پردازند.

وی اظهار داشت: نمایشهای هنگامه ای که آسمان شکافت به کارگردانی محبوبه شهریاری از کردکوی و ارتفاع به کارگردانی محمد میر عرب رضی از آزادشهر به صورت میهمان در این جشنواره حضور دارند.



به گفته وی، اجرای نمایش های بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان، هر روز با دو اجرا تا 27 مهرماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی ادامه دارد.



معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان همچنین از برگزاری جلسات نقد و بررسی و کارگاه های آموزشی و نقد تئاتر با حضور اساتید تئاتر و کانون منتقدین تئاتر مرکز خبر داد.