کنگره بزرگداشت شهدا و ایثارگران مخابرات سپاه در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد قدیری دبیر ستاد یادواره شهدای مخابرات"فاوا" گفت: این یادواره با هدف گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران رسته مخابرات یگان های رزم سپاه در دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هر ساله این اجلاسیه تحت عنوان یادواره شهدای مخابرات یگان های رزم سپاه در یکی از استان های کشور برگزار می شود، تصریح کرد: وجود بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و شهادت بیش از598 شهید از استان های خراسان باعث شد دومین کنگره در مشهد برگزار شود.

دبیر ستاد یادواره شهدای مخابرات با اشاره به نقش شهدای مخابرات در جبهه های هشت سال دفاع مقدس اذعان کرد: معمولا افراد با استعداد از لحاظ گفتاری، ذهنی و آمادگی جسمی بالا در مخابرات به کارگیری می شدند چرا که علاوه بر ملزومات سنگین و سلاح، بی سیم های سنگین را بر روی دوش خود حمل می کردند.

وی در رابطه با نهادهای همکار با ستاد یادواره شهدای مخابرات ابراز کرد: رده های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ویژه سپاه امام رضا(ع)، شرکت مخابرات خراسان رضوی، شهرداری مشهد، کنگره23هزار شهید استان خراسان رضوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی و بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس در این یادواره همکاری خوبی با این ستاد داشته و خواهند داشت.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از عاشقان و همرزمان شهدا به صورت افتخاری در این ستاد فعالیت می کنند، عنوان کرد: این ستاد به صورت سازمانی متشکل از کمیته هایی از نیمه اول سال کار خود را آغاز کرده است و تاکنون توانسته اند جمع کثیری از عاشقان شهدا را به خود جذب کند.

وی با بیان اینکه بیش از هزار نفر از ایثارگران، پیشکسوتان وخانواده معزز شهدا از سراسر کشور در این یادواره شرکت می کنند، گفت: این یادواره اواخر مهرماه90 در مجتمع آیه های مشهد با حضور مسئولین کشوری و لشگری برگزار خواهد شد.