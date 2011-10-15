دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشده اند می توانند از ساعت 10 صبح روز 23 مهرماه تا ساعت 23 روز 25 مهرماه به منظور ثبت نام به سایت مرکز مراجعه کنند.

وی افزود: همچنین داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 91-90 علوم پزشکی که در مهلت مقرر در آزمون ثبت نام کرده اند می توانند در مهلت اعلام شده اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش کرده و یا مدارک ارسالی را تکمیل کنند.

نسل سراجی اظهار داشت: تاکنون حدود 4 هزار نفر در آزمون ثبت نام کرده اند. هزینه ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی 225 هزار ریال (22 هزار و 500 تومان) است که از طریق کارت های شتاب و به صورت اینترنتی قابل پرداخت خواهد بود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: مدارک اعلام شده برای ثبت نام در این آزمون شامل عکس 4*3، کارت ملی، شناسنامه و دانشنامه دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی و یا مدرک معتبر نمایانگر فراغت از تحصیل داوطلب است.

آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پایه پزشکی (Ph.D) روز پنجشنبه 5 آبان ماه 90 در 51 رشته تخصصی و 7 شهر تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمان و مشهد برگزار می شود و 24 دانشگاه و سازمان وابسته به وزارت بهداشت پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی هستند.