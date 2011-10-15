به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان سردار احمدی مقدم فرماندهی نیروی انتظامی و سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و محمد نجار وزیر کشور است.

سردار احمدی مقدم یکشنبه هفته جاری برای ارائه گزارش در خصوص اهم فعالیت ها و اقدامات نیروی انتظامی در سال 1390 به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می رود.

کمیسیون امنیت ملی همچنین این هفته میزبان سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین برای ارائه گزارش در خصوص راهبردهای سازمان بسیج در در برنامه پنجم توسعه و تشریح ماموریت های راهبردی و برنامه های آتی این سازمان است.

وزیر کشور نیز سه شنبه هفته جاری برای پاسخ به سئوال سه نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت ملی حاضر می شود.