غلامرضا سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بیش از یک صد هنرمند تئاتر استان از 26 لغایت 30 مهر 90 در این شهرستان اظهار داشت: نمایش های "بدون خداحافظی" به کارگردانی مرتضی فتاحی از مشهد،"پشت بام" به کارگردانی محمد ناصری از کاشمر، "ابهریا" به کارگردانی محمد بهاگیر از قوچان،"همه خواب، همه بیدار" به کارگردانی امیر قربانی از تربت حیدریه هر روز ساعت 15.30 به روی صحنه می روند.

سلامتی بیان کرد: نمایش های، "خال گردن" به کارگردانی علی شکری از تربت جام، "اژدهاک" به کارگردانی مصطفی حمیدی فر از سبزوار، "رویای تفتیده" به کارگردانی مجید بهنامی فر از سبزوار، "زخم خار" به کارگردانی حکیم مشورتی از خواف هر روز ساعت17 در محل فرهنگسرای سیمرغ نیشابور به روی صحنه خواهند رفت.

مسوول امورهنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور یاد آورشد: نمایشهای ،"تهران 1390 خورشیدی" به کارگردانی محسن مسعودی فر از نیشابور ، "ملکه موریانه ها" به کارگردانی مهسا آبیز و فرزانه سلحشور از مشهد،" شاید شبی شوم و شفاف" به کارگردانی محمد حسن زاده از تربت حیدریه و"سپنج و رنج" به کارگردانی سروش طاهری از مشهد از ساعت20 در تالار ادیب نیشابور به روی صحنه می روند.

وی افزود: اختتامیه جشنواره در ساعت 9 صبح روز شنبه 30 مهر در محل فرهنگسرای سیمرغ نیشابور با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.