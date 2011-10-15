به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت انتخاب گونه موضوعی "مستند تاریخی" جشنواره متشکل از مریم پوریامین پژوهشگر، بهروز فرجی کارگردان سینما و مستندساز و محمدباقر نمازی تهیهکننده و مستندساز، پس از بازبینی 68 فیلم مستند متقاضی شرکت در این گونه موضوعی، 11 فیلم را برای رقابت در این بخش از مسابقه ملی برگزیدند.
مستندهای تاریخی منتخب بخش مسابقه ملی پنجمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت عبارتند از "از شوش تا لوور پاریس" پژمان مظاهریپور، "از مهراب تا محراب" فرشاد احمدی دستگردی، "امیرجلالالدین چخماق" مینا مشهدیمهدی، "حماسه تیس" محمدعلی هاشمزهی، "خلیجفارس" ارد عطارپور، "سرزمین مفرغ عصر طلایی مفرغ" حجتالله حافظی، "شگفتیهای تختجمشید (قسمت اول)" هرمز امامی، "کرمان، چهارسوق تجاری" حسن بابایی، "مهرا" حسن نقاشی، "نقش نهان" محمد معماریان، "هنوز قصه بر یاد است" مرتضی آسمانی.
برای اولینبار، 9 هیئت انتخاب مجزا، اقدام به بازبینی و انتخاب فیلمهای بخش مسابقه ملی جشنواره سینما حقیقت در 9 گونه موضوعی مختلف کردند که تاکنون فهرست آثار منتخب بخشهای زیستمحیطی، مستند جنگ و تاریخی اعلام شده و اسامی فیلمهای سایر بخشها نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما