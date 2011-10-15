آب بسته بندی به مناطق مرزی خراسان جنوبی حمل می شود

علی اکبر بسکابادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل آلودگی ظروف آب روستائیان و انتشار بیماری های منتقل شده از آب، تبدیل روش آبرسانی سیار به آب بسته بندی در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برخی از روستائیان از ظروف غیربهداشتی برای حمل آب خود استفاده می ‌کنند، افزود: در این راستا تبدیل آبرسانی سیار به صورت بسته بندی به جای تانکر پیشنهاد شده است.

وی به روش های حمل آب در سطح روستاهای استان اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون از تعداد روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار در 96 روستای استان آب در مخازن بتنی تخلیه شده و در 386 روستا مخزن فلزی نصب شده و آب در آن تخلیه می شود.

وی اضافه کرد: تنها راهکار رفع مشکل ظروف آلوده این است که با برنامه ریزی های انجام شده برای 316 روستا تا شعاع 100 کیلومتری نوار مرزی، آبرسانی سیار به صورت بسته بندی انجام شود.

به گفته وی در این شیوه روزانه پنج لیتر آب برای شرب تحویل داده شده و 15 لیتر به صورت غیر بسته بندی برای سایر مصارف روستائیان تحویل داده می شود.

وی با اشاره به اینکه نیاز روزانه روستائیان به 40 لیتر است، افزود: از این میزان 15 لیتر رایگان است.

وی با بیان اینکه تاکنون نیاز مازاد به آب روستائیان برای هر متر مکعب با نرخ یک هزار ریال در اختیار مردم قرار گرفته است، افزود: با توافق اهالی و برنامه ریزی های انجام شده افزایش نرخ آب مازاد یعنی هر متر مکعب به پنج هزار ریال در دستور کار است.

وی تصریح کرد: هر متر مکعب آب برای شرکت آب و فاضلاب روستایی بالغ بر دو هزار و 750 تومان هزینه در بر دارد.

آبرسانی سیار به 412 روستای استان

بسکابادی تعداد روستاهای تحت پوشش شبکه آبرسانی سیار را 412 روستا عنوان کرد و بیان داشت: براساس آمار در شهریور ماه سال جاری تعداد 15 هزار و 954 خانوار روستایی در قالب 412 روستا و 61 هزار و 986 نفر جمعیت در سطح روستاهای استان با تانکر آبرسانی شده ‌اند.

وی ادامه داد: برای تامین آب این تعداد جمعیت در مدت مذکور 30 هزار و 65 سرویس آب با حجم 35 هزار مترمکعب آب به این تعداد روستا حمل شده که بیشترین آب حمل شده در شهریور ماه سال جاری بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی یادآور شد: در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 386 روستا، در خرداد ماه 408 روستا، در تیرماه 410 روستا، در مرداد ماه 409 روستا و در شهریور ماه نیز 412 روستا به صورت سیار در سطح استان آبرسانی شده‌ اند.