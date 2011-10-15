اجرای طرح تلاوت نور در حرم هلال بن علی (ع) شش ساله شد

احمد سربند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح به همت کانون فرهنگی مسجد اعظم حضرت محمد هلال بن علی(ع) و با همکاری اعضای مجمع قاریان و حافظان هلال هر شب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم حرم حضرت محمد هلال بن علی(ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: شیوه اجرای این طرح در ابتدا قرائت دو صفحه از قرآن کریم بود ولی از نیمه دوم سال 1385 با هدف آشنایی با مفاهیم قرآن، قرائت یک صفحه از قرآن کریم با خواندن پیام و نکات اخلاقی، تربیتی و اجتماعی همان صفحه در دستور کار قرار گرفت که با استقبال خوب نمازگزاران و زائران حرم روبه رو شد.

مدیر مسئول کانون فرهنگی و هنری مسجد اعظم حضرت محمد هلال بن علی(ع) در ادامه افزود: در این راستا کتابی با دسته بندی نکات اخلاقی تربیتی و اجتماعی آیات قرآن ویژه اجرای این طرح از سوی مجمع قاریان و حافظان هلال تدوین و برای چاپ به ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور ارائه شده است.

وی یادآور شد: این ایده قرآنی با اطلاع‌رسانی مناسب از سوی مسئولان، در برخی از شهرهای کشور نیز به اجرا در آمده است.

طرح تلاوت نور هم اکنون به عنوان فراگیرترین طرح قرآنی در مساجد کشور در حال اجراست.