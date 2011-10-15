امین کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نخستین هفته از مسابقات لیگ برتر والیبال به مصاف تیم پیشگامان کویر یزد می رویم که این دیدار چهارشنبه این هفته ساعت 17 در سالن مخابرات برگزار می شود. دیدارهای دوستانه اخیر نشان داده تمام تیم ها غیرقابل پیش بینی هستند و نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت.

وی با بیان اینکه در لیگ امسال شاهد رقابت ماراتن گونه ای خواهیم بود، افزود: تیمهایی موفق خواهند بود که با یاران تاثیرگذار بیشتر و برنامه بهتر وارد مسابقات شوند، البته همت و تلاش دسته جمعی نیز کمک شایانی به موفقیت یک تیم خواهد نمود.

سرپرست تیم والیبال گیتی پسند درباره میزان آمادگی تیم والیبال گیتی پسند در آستانه آغاز بازیها گفت: تیم گیتی پسند شرایط خوبی دارد اما به جهت دیر اضافه شدن بازیکنان ملی پوشمان نباید انتظار داشته باشیم که با آمادگی کامل وارد مسابقات شود. تنها بازیکن مصدوم تیم مجتبی شبان است که تا شروع بازیها به آمادگی لازم دست پیدا خواهد کرد.

کریمیان با بیان اینکه فرامرز ظریف و قاسم کارخانه بازیکنان سهمیه امید و جوانان گیتی پسند در تیم ملی دانش آموزی حضور دارند، افزود: این دو بازیکن به دو هفته ابتدایی لیگ نخواهند رسید و بازیکنان دیگری جای آنان را پر خواهد کرد.

وی با اشاره به بازیهای دوستانه اخیر در شهرهای مختلف کشور افزود: تمام این دیدارها را زیر نظر داریم و از نتایج آن مطلع هستیم، نکته قابل توجه اینکه تیمهای مدعی لیگ بدون قاطعیت کامل به پیروزی دست پیدا کرده اند یا حتی بازی های خود را واگذار کرده اند و با این اوصاف باید گفت تیم گیتی پسند برای کسب موفقیت کار بسیار سختی در پیش دارد.