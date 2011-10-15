سد آق دکش با اعتبار 250 میلیارد ریال احداث می شود

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف اصلی از احداث سد آق دکش بر روی رودخانه گرگانرود در منطقه بالادست شهر آق قلا نخست کنترل سیل و سپس تامین آب صنعتی و حفظ محیط زیست پایین دست گرگانرود است.

وی عنوان کرد: عملیات اجرایی احداث سد بر روی رودخانه های شرق گرگان و محمد آباد که کار مطالعاتی آن به اتمام رسیده است، در صورت تامین اعتبار و دریافت ردیف اجرایی با اولویت تامین آب شرب،امسال آغاز می شود.



وی اعلام کرد: درصورت تامین اعتبار عملیات اجرایی طرح توسعه منابع آب محمد آباد نیز سال آینده آغاز می شود.



حیدریان پیگیری ردیف اجرایی آبرسانی از آب های سطحی، اجرای خطوط انتقال، مخازن آب و تصفیه خانه ها را از دیگر اقداماتی دانست که در حال انجام است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان، در خاتمه همکاری دستگاه های مختلف، تسریع در صدور مجوزها و تاییدیه های لازم را در اجرای به موقع بسیار بااهمیت ذکر کرد.