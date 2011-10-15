رسانه ها فرماندهان اصلی دفاع مقدس در جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم دومین سالگرد شهدای وحدت اظهار داشت: از 24 مهر تا پنجم آبان ماه برنامه های متعددی شامل برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای ترور، شهدای مخابرات و شهدای وحدت در سطح استان برگزار خواهد شد که اصحاب رسانه باید نسبت به انعکاس این برنامه ها به صورت جدی وارد عمل شوند.

وی اظهار داشت: شهید شوشتری به عنوان یکی از نمادهای نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است و خدمات ارزشمند و شایسته وی در دوران دفاع مقدس و همچنین اقدامات موثر شهید در حوزه امنیت پایدار در مناطق مرزی کشور باید به نسل جوان منتقل شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت: پس از تفویض ماموریت پدافند داخلی به سپاه از سوی مقام معظم رهبری، شهید شوشتری به عنوان یک استراتژیست در این حوزه برنامه ریزی کرد به طوریکه در مناطق جنوب شرقی کشور، امنیت پایدار و مردمی نهادینه شده بود.

غفاری تصریح کرد: ابعاد شخصیتی و خدمات شهدای وحدت باید به جامعه معرفی شود که این موضوع، وظیفه ذاتی همه دستگاههاست و منحصر به دستگاه و سازمان خاصی نمی شود.

وی افزود: رسانه ها از جمله مطبوعات و صدا و سیما در استان باید با فضاسازی و پوشش مناسب برنامه های این یادواره، نگاه مردم را به سمت شناخت ابعاد شخصیتی این شهدا جلب کنند.

غفاری با بیان اینکه پس از دهه کرامت فضای استان معطر به عطر رضوی شده است، اظهار داشت: باید با برگزاری یادواره شهدای وحدت نسبت به انتشار عطر شهادت در سطح استان برنامه ریزی شود.