به گزارش خبرنگار مهر، محسن پویا صبح شنبه در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات روند اجرایی پروژه های آب و فاضلاب بهبهان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، یکی از معضلات اصلی در استان را موضوع تامین آب ذکر کرد و افزود: بسیاری از شهرهای استان یا در بحث کمی و یا در بحث کیفی با مشکل روبه رو هستند.

وی ضمن اشاره به پیگیریهای به عمل آمده در استان و تامین آب شهرهای استان از منابع اظهار داشت: پروژه آبرسانی غدیر که یکی از پروژه های بسیار عظیم ملی به شمار می رود پس از بهره برداری می تواند آب 23 شهرستان و یک هزار روستا را در استان تامین کند.



پویا با بیان اینکه یکی از شهرهایی که هم از لحاظ کیفی و هم کمی مشکل آب شرب آن تا حد زیادی حل شده شهر بهبهان است، گفت: در این شهرستان کارهای خوبی در حال اجراست و بعضی کارها نظیر ساخت مخازن و خطوط انتقال نیز برای استفاده بهینه از منابع باید انجام شود.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان عنوان کرد: در سال 86 محل تامین اعتبار پروژه فاضلاب بهبهان از ردیف ملی تعیین شد ولی با وجود پیگیریهای انجام شده سه سال گذشته مجموع اعتبار تخصیصی 200 میلیون تومان بوده که جوابگوی این طرح بزرگ نبود لذا از محل های دیگر اعتبار تامین و در این پروژه هزینه کردیم.



وی همچنین از قطعی شدن تخصیص زمین تصفیه خانه بهبهان خبر داد و افزود: از محل فروش اوراق مشارکت 600 میلیارد ریال برای شهرستان بهبهان اختصاص داده شده که در سه سال پرداخت خواهد شد و امیدواریم در یک ماه آینده فروش اوراق را در سطح کشور شروع کنیم که در صورت تحقق این امر امیدواریم ظرف سه سال آینده پروژه فاضلاب بهبهان به پایان برسد.



پویا به موضوع آبرسانی روستای منصوریه نیز اشاره کرد و گفت: امسال برای خط انتقال آب منصوریه به طول هفت کیلومتر مبلغ سه میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که این میزان اعتبار مشکل پروژه را مرتفع نخواهد کرد .



در ادامه جلسه نیز فرماندار بهبهان با اشاره به مشکلات طرحها و پروژه های آب و فاضلاب بهبهان گفت: از جمله مطالبات این شهرستان می توان به ایجاد ساختمان اداری مناسب، تعویض شبکه فرسوده آب آغاجاری بهبهان و منصوریه، افزایش ظرفیت مخازن ذخیره آب ذوالفقاری، تامین آب شبکه های آب روستایی، روستاهای بدوی و حسین آباد اشاره کرد.



فرهاد باذلی محبوب ادامه داد: همچنین از دیگر مشکلات شهرستان نبود ساختمان مناسب اداری در سردشت زیدون، ضرورت خط انتقال از مخازن ذخیره به نقاط مختلف شهر، کندی روند اجرای شبکه فاضلاب و ضرورت شروع عملیات ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهرستان است.