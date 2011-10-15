به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی پیش از ظهر شنبه در حاشیه سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مازندران در جمع هیئت رئیسه و مدیران مازندران در دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: در صورت پرداخت بدهی شرکتهای بیمه گر استان به دانشگاه، می توانیم بدهی 16 میلیارد تومانی دارویی مازندران را پرداخت کنیم.



وی اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور، بالغ بر263 درصد در هزینه های آب، برق، گاز و طبخ و توزیع مراکز بهداشتی درمانی مازندران افزایش ایجاد شده که نیازمند کمک دولت و استان به بخش بهداشت و درمان مازندران است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران با اشاره به اجرای طرح تمام وقت پزشکان شاغل در مازندران، تصریح کرد: با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشکلات درمانی بهداشتی مردم مناطق محروم استان رفع می شود.



ناصحی با بیان اینکه وصول شناسایی متعدد از عملکرد بخش خصوصی و وجود مشوق های تعرفه ای در بخش خصوصی در جذب پزشکان تخصصی را از اهداف اصلی اجرای طرح تمام وقت پزشکان شاغل در مازندران بوده است افزود: ارتقاء سطح رضایت مندی مردم از نظام سلامت، جلوگیری از ارجاع و اعزام بی مورد بیماران و استفاده بهتر از خدمات پزشکان و استفاده بهینه و حداکثری از امکانات موجود از اهداف کلی این طرح است.



وی با اعلام اینکه بیشترین هزینه درمان در استان مربوط به هزینه بستری است، افزود: علت افزایش تعداد مصدومان حوادث ترافیکی در بیمارستانهای دولتی استان به دلیل اعزام پزشکان تمام وقت از خصوصی به دولتی بوده است.



قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران با بیان اینکه با اجرای طرح تمام وقت پزشکان شاغل در استان با کاهش شدید زیرمیزی در بیمارستانهای استان مواجه بودیم گفت: کاهش زمان انتظار جهت دریافت خدمات بستری سرپایی، افزایش رضایتمندی پزشکان از مزایای این طرح استانی است.



وی از افزایش دو برابری درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از 62 میلیارد تومان سال 88 به 127 میلیارد تومان در سال 89 خبر داد و افزود: بالغ بر 11 میلیارد تومان تجهیزات پزشکی سال گذشته وارد مازندران شد.



وی با اشاره به عملکرد و نیاز موثر مردم استان به کلینیک دولتی طوبی مرکز مازندران، خواستار احداث کلینیک طوبی دو در نقطه ای دیگر از استان شد و گفت: احداث مرکز جدید فوق تخصصی کلینکی در مازندران به 100 هزار میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.