به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقاجانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: واحد شماره یک و دو تولید آهن اسفنجی کارخانه فولاد هرمزگان با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار تن راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: کارخانه فولاد هرمزگان دارای دو واحد احیا است که ظرفیت تولید هرکدام سالانه 825 هزار تن آهن اسفنجی است.

آقاجانی اظهارداشت: عملیات احداث واحد احیای مستقیم فولاد هرمزگان از خرداد 1385 آغاز شد که پس از راه اندازی پست اصلی برق و تحویل گاز به واحد احیا در نیمه دوم اسفند 87 تولید واحد یک آهن اسفنجی با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت: تا کنون بیش از یک میلیون و 100هزار تن آهن اسفنجی در این کارخانه تولید شده است.

آقاجانی افزود: تاکنون900 هزار تن آهن اسفنجی این کارخانه به شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، گروه ملی فولاد ایران و فولاد خراسان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه از آهن اسفنجی در کنار گندله، سنگ آهک و آهن قراضه برای ساخت فولاد استفاده می شود، عنوان کرد: نزدیکی به آبهای آزاد و بنادر برای سهولت در صادرات محصولات تولیدی و واردات مواد اولیه و کاهش هزینه های حمل و نقل ، دسترسی آسان به دریا برای تأمین آب مورد نیاز و نزدیکی به پالایشگاه گاز بندرعباس از ویژگیهای واحد احیاء مستقیم فولاد هرمزگان است.

به گفته وی، شرکت فولاد هرمزگان هم اکنون دارای ظرفیت اسمی تولید یک و نیم میلیون تن در سال است.

آقاجانی افزود: برای ساخت کارخانه فولاد هرمزگان تاکنون یک میلیارد دلار هزینه شده و برای توسعه آن به 500 میلیون دلار دیگر نیاز است.

وی گفت: اکنون ظرفیت فولاد هرمزگان روزانه تولید هزار تن تختال فولاد است که با بهره برداری از کوره شماره دو در هفته آینده تولید این کارخانه به روزانه دو هزار تن می رسد.

از تختال در تولید ورقهای فولادی برای صنایع خودرو سازی ، هواپیما و کشتی سازی استفاده می شود، فولاد هرمزگان پیشرفته ترین کارخانه فولادی کشور است که تختالهایی به طول 6 تا 12 متر و عرض دو متر تولید می کند.

این شرکت از فروردین امسال تاکنون 9هزار و 500 تن تختال تولید کرده است، کارخانه فولاد هرمزگان در نیمه اسفند 89 با مبلغ هشت هزار و 550 میلیارد ریال به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان واگذار شد.