هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک جفت خرس تشنه و گرسنه برای آب خوردن و تهیه غذا از ارتفاعات منطقه جنگلی شمس آباد بروجن به باغات میوه در منطقه ونک سمیرم که هم مرز با منطقه شمس آباد است نزدیک شده و متاسفانه خرس ماده در استخر کم آب یکی از باغات سیب که دیواره های آن ایزوگام و لغزنده شده بود گرفتار شده بود.

وی بیان داشت: صبح زود از اهالی ونک برای چیدن سیب به سمت باغات روانه بودند که با صدای نعره خرسی قهوه ای در داخل استخر کم آب یکی از باغات مواجه شدند.

وی بیان داشت: خرس ماده در تلاش برای خارج شدن از استخر و خرس نر هم در فاصله 200 متری در حال نعره کشیدن و بی قراری برای رهایی جفتش بوده است.

وی تاکید کرد: حضور باغداران مانع از نزدیک شدن خرس نر و تلاش برای نجات جفتش شده بود.

وی یاد آور شد: یکی از باغداران تعدادی تنه و سرشاخه درخت به داخل استخر انداختند و پس از دو ساعت تلاش، کوشیدند تا خرس گرفتار، خود را از روی این چوبها به بالا و بیرون استخر بکشاند و به همراه جفتش که در تمام این مدت در حال نعره کشیدن و بی قراری بود راهی ارتفاعات منطقه شمس آباد دوراهان شود.

خاکپور با اشاره به آن باغدارانی که در رفتاری غیر انسانی اقدام به قتل فجیع آن خرس مادر و دو فرزندش، آن هم به جرم آسیب رساندن به درختان باغشان کردند، گفت: تعداد این باغداران در کمینه است و عموم مردمانی که در منطقه ونک سمیرم زندگی می کنند از جنس انسان هایی هستند که می کوشند تا با به خطر انداختن جانشان، جان یک خرس را نجات دهند و نشان دهند که آنان به حق فرزندان ایران زمینی هستند که سرود مردمانش، خردمندی و عشق ورزی و دوست داشتن و مهربانی کردن است.

وی تاکید کرد: در راستای تحقق برنامه های ظرفیت سازی فرهنگی و افزایش آگاهیهای عمومی به منظور جلب مشارکت مردم و جوامع محلی در پاسداری و حمایت از تنوع زیستی، پخش اخبار چنین مهربانی ها و مهربانی کردن های هموطنانمان کارکرد بیشتری از انتشار اخبار بد و غیر انسانی در این حوزه دارد.

وی تصریح کرد: استفاده از تمامی ظرفیتهای اطلاع رسانی در انعکاس این گونه رفتارهای انسانی و معرفی چنین هموطنان شایسته تقدیری، به شکل بسیار مؤثری مردم جامعه را نسبت به محیط و جانداران پیرامون شان حساس کرده و رابطه های دوستانه تری در بین آنها بر قرار می کند.