به گزارش خبرگزاری مهر، کانون فیلم دانشگاه صنعتی امیر کبیر اقدام به برگزاری جلسه نقد و بررسی فیلم سینمایی"یه حبه قند" به کارگردانی رضا میرکریمی کرده است.

این نشست با حضور عوامل فیلم و حسین معززی‌نیا منتقد پنجشنبه 28 مهرماه در سینما شکوفه برگزار می‌شود. ساعت 17 فیلم "یه حبه قند" به نمایش در می‌آید و پس از نمایش فیلم از ساعت 19 تا 21 جلسه نقد و بررسی فیلم برگزار می‌شود.

بازیگرانی که در فیلم "یه حبه قند" نقش آفرینی می‌کنند به ترتیب حروف الفبا نام کوچک عبارتند از آنژلا ملایری، ابوالفضل دهقان، اصغر همت، اما هاشمی، امیرحسین آرمان، پارسا مشیری، پریوش نظریه، پونه عبدالکریم زاده، رضا کیانیان، روح الله مفیدی، ریما رامین فر، سعید پورصمیمی، سهیلا رضوی، شمسی فضل الهی، شیدا خلیق، علی رضا رشیدی، علی رضا کشاورز، فرهاد اصلانی، ناهید مسلمی، محمدرضا زادسرور، نگار جواهریان، نگار عابدی، نیوشا گودرزی، هدایت هاشمی.