به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ایرج مهرکی به عنوان سخنران حضور دارد و درباره موضوع «بررسی موانع فرهنگ‌نویسی برای مثنوی معنوی» صحبت می‌کند.

در بخش دیگر این نشست، مثنوی‌خوانی با اجرای ایرج شهبازی و اجرای موسیقی سنتی توسط گروه سور به سرپرستی مجید مولانیا انجام می‌شود.

موسسه فرهنگی سروش مولانا دوشنبه پایان هر ماه نشست‌هایی با عنوان «رستخیر ناگهان» درباره زندگی، آثار و اندیشه‌‌های مولانا برگزار می‌کند.

دهمین نشست «رستخیز ناگهان» دوشنبه 25 مهر از ساعت 17 تا 19 در تالار ایوان شمس موسسه فرهنگی سروش مولانا، واقع در تقاطع بزرگراه کردستان و خیابان جلال‌آل‌احمد برگزار می‌شود.