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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

چرا نمی‌توان برای مثنوی فرهنگ‌نویسی کرد؟

چرا نمی‌توان برای مثنوی فرهنگ‌نویسی کرد؟

دهمین نشست از سلسله نشست‌های «رستخیز ناگهان» درباره موضوع «بررسی موانع فرهنگ‌نویسی برای مثنوی معنوی» در موسسه سروش مولانا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ایرج مهرکی به عنوان سخنران حضور دارد و درباره موضوع «بررسی موانع فرهنگ‌نویسی برای مثنوی معنوی» صحبت می‌کند.

در بخش دیگر این نشست، مثنوی‌خوانی با اجرای ایرج شهبازی و اجرای موسیقی سنتی توسط گروه سور به سرپرستی مجید مولانیا انجام می‌شود.

موسسه فرهنگی سروش مولانا دوشنبه پایان هر ماه نشست‌هایی با عنوان «رستخیر ناگهان» درباره زندگی، آثار و اندیشه‌‌های مولانا برگزار می‌کند.

دهمین نشست «رستخیز ناگهان» دوشنبه 25 مهر از ساعت 17 تا 19 در تالار ایوان شمس موسسه فرهنگی سروش مولانا، واقع در تقاطع بزرگراه کردستان و خیابان جلال‌آل‌احمد برگزار می‌شود.

کد مطلب 1433278

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