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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

احقاق حقوق انسانها افتخاری برای جامعه قضات است

احقاق حقوق انسانها افتخاری برای جامعه قضات است

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج گفت: خدمت به مردم و اجرای عدالت با احقاق حقوق مردم افتخاری و خدمتی بزرگ برای جامعه قضات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی پیش از ظهر شنبه در جمع اعضاء شورای قضایی، قضات و مدیران واحدهای تابعه دادگستری کل استان البرز اظهار داشت: خداوند به بنده توفیق داده که در محضر شما بزرگواران حضور پیدا کنم، شماها که در مسند قضا، قضاوت، احقاق حق، گرفتن حق ضعفا و مظلومین، حق انسانهایی که شاید در معادلات اجتماعی
قدرت گرفتن حق برای ایشان میسور نیست، خدمت می کنید، این کار بزرگی است و افتخاری برای جامعه قضات است.
 
وی افزود: این حضور و این محضر برای بنده غنیمت است، ما از سابق به همة شما ارادت داشتیم و در این شش سالی که بنده در کرج حضور دارم هرازگاهی توفیق بوده که حرف هایی را بزنم و شما کریمانه تلقی کردید.
 
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: کار قضاوت وظیفه سنگینی است و قضات باید در امر قضاوت از آموزه های قرآن و روایتهای اهل بیت بهره ببرند.
 
وی دستگاه قضایی را مورد مراجعه و امین مردم خواند که باید در مسیر حل مشکل مردم به درستی گام بردارد و سستی و تعلل در امر اجرای عدالت جایز نیست.
 
کازرونی ابراز امیدواری کرد: مستقل شدن دستگاه قضایی این استان روند رسیدگی به پرونده های قضایی را در مدت زمان کوتاهتری تسهیل کند.
کد مطلب 1433279

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