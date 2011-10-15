به گزارش خبرگزاری مهر، ‌لیست نهایی تیم والیبال شهرداری تبریز برای حضور در لیگ برتر اعلام شد.

کادر فنی این تیم با توجه به نزدیکی رقابت های فصل 91-90 لیست نهایی بازیکنان را اعلام و بر این اساس نادر هوشیار، عادل هوشیار، حسین ولایی، محمد غیاثی، مسعود افتخاریان، صمد اکبری، ساسان دژآرا، افشین فتاح، عادل طوسی، فرانچسکو بیری بانتی، مصطفی شریفات، دیمیتری ابدینکو، دانیل آنتونیو دی سی دریو، سعید هاشمی، رضا عباسی، فرهاد خداشناس و داوود خان احمدی در ترکیب این فصل شهرداری رو در روی حریفان قرار می گیرند.

قاسم تاجری به عنوان سرمربی، عادل بناکار و اجان ولوچوویرج مربی اهل صربستان به عنوان مربی تیم والیبال شهرداری را در این فصل هدایت خواهند کرد و یوسف قوام لاله به عنوان سرپرست در کنار تیم خواهد بود.

تیم والیبال شهرداری تبریز در نخستین دیدار خود در روز چهارشنبه 27 مهرماه جاری در سالن شهید اقدمی تبریز میزبان تیم کاله مازندران خواهد بود.

تساوی گسترش فولاد تبریز با ایران جوان بوشهر

دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و ایران جوان بوشهر از هفته سوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های ایران به تساوی انجامید.

در این بازی دو تیم در پایان 90 دقیقه تلاش به تساوی بدون گل رضایت دادند تا گسترش فولاد تبریز همچنان بدون برد و تنها با دو امتیاز از سه بازی در رده دوازدهم جدول رده بندی گروه ب باقی بماند.

گسترشی ها در دو بازی گذشته خود مقابل شهرداری بندرعباس با یک گل در تبریز مغلوب شده بودند و در بازی دوم در اراک مقابل شهرداری این شهر به تساوی یک بر یک دست یافتند.

قضاوت این بازی را که با حضور نزدیک به سه هزار تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز انجام شد، جمشید دانش مهر بر عهده داشت و سخاوت سلیمان نژاد و حمیدرضا رحیمی کمک های وی بودند.

دانش مهر در این بازی به حجت زادمحمود از گسترش فولاد و مصطفی نجمی زاده و اکبر بختیاری آزاد از ایران جوان کارت زرد نشان داد.

ایران جوان بوشهر نیز با کسب یک امتیاز این بازی پنج امتیازی شد و در رده چهارم جدول رده بندی گروه الف باقی ماند.

روز شمار هفته تربیت بدنی و ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اعلام شد

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی روز شمار هفته تربیت بدنی و ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اعلام کرد.

سید محمد شروین اسبقیان در این خصوص گفت: بر این اساس 26 مهر اولین هفته روز تربیت بدنی و ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به نام ورزش، معنویت و اخلاق اسلامی نامگذاری شده است.

وی افزود: هفته تربیت بدنی و ورزش در آذربایجان شرقی از 26 مهر تا دو آذر ماه برگزار و 26 مهر با نواخته شدن زنگ ورزش در مدارس در سراسر استان این هفته آغاز می شود.

اسبقیان افزود: 27 مهر ماه روز ورزش، بهداشت روانی و نشاط اجتماعی، روز 28 مهر ماه روز ورزش، همت مضاعف و نوآوری، روز 29 مهر ماه روز ورزش همگانی، تندرستی و شهر نشینی، روز سی ام مهر روز ورزش، سلامتی و مبارزه با اعتیاد نامگذاری شده است.

وی افزود: یکم آبان ماه روز ورزش، جوانان و خانواده و روز دوم آبان ماه روز پایانی هفته تربیت بدنی و ورزش روز ورزش، تجلیل و الگوسازی نامگذاری شده است.

سید محمد شروین اسبقیان تصریح کرد: ریز برنامه های فرهنگی، ورزشی و عمرانی روز دوشنبه 25 مهر ماه در نشست مطبوعاتی به اطلاع عموم خواهد رسید.

بزرگداشت روز جهانی پارالمپیک در سالن پورشریفی تبریز

رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی خبر داد: 27 مهر ماه مراسم بزرگداشت روز پارالمپیک در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار خواهد شد.

علی کشفیا در این خصوص افزود: چندی پیش ایران پیشنهاد برگزاری روزی برای بزرگداشت پارالمپیک را به کمیته بین المللی داد که با موافقت جهانیان مواجه شد و 27 مهر ماه در روز جهانی پارالمپیک یک هزار معلول و جانباز حضور تاثیر گذاری دارند.

وی اضافه کرد: در بزرگداشت این روز جهانی حدود یک هزار نفر از معلولان در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز حضور دارند تا با برنامه ها و شعار پارالمپیک آشنا شوند.

علی کشفیا بیان داشت: همچنین همایش پیاده روی با حضور این عزیزان از استادیوم تختی به طرف سالن شش هزار نفری پورشریفی برگزار و بروشورهایی برای معرفی رشته های مختلف جانباران و معلولان تهیه شده که در این مراسم توزیع خواهد شد تا بستر مناسب تری برای کسب قهرمانی های بیشتر در این حوزه فراهم شود.

وی گفت: همه معلولان و جانبازان شرکت کننده در مسابقات روز جهانی پارالمپیک مدال دریافت خواهند کرد و از قهرمانانی نیز تجلیل و قدردانی خواهد شد.

در این آئین پیام رئیس بین المللی پارالمپیک توسط رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی قرائت می شود و تمامی رشته های فعال جانبازان و معلولان در ایران به شکل نمادین اجرا خواهد شد تا خانواده های این عزیزان نیز با این ورزشها بیشتر آشنا شوند.

دکتر شهابی به بیمارستان شمس تبریز انتقال یافت

دکتر اصغر شهابی پیشکسوت ورزش آذربایجان شرقی و رئیس تبریزی کمیته پزشکی کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا به بیمارستان شمس تبریز انتقال یافت.

دکتر اصغر شهابی، رئیس کمیته پزشکی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا 37 روز پیش، در حالی که برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به تایلند رفته بود، دچار عارضه مغزی شد و در حال حاضر در کما به سر می‌برد.

دکتر اصغر شهابی پیش از انتقال به شهر خود در بیمارستانهای بانکوک تایلند و لاله تهران تحت مداوا بود.

در همین زمینه همسر دکتر شهابی در مورد آخرین وضعیت دکتر شهابی گفت: شهابی چون در تایلند سکته قلبی کرده بود، احیا قلبی شد، با این کار قلب وی بازگشت اما متأسفانه در همان کشور به دلایلی که مشخص نیست خون یا اکسیژن مدتی به مغر وی نرسیده که این موضوع باعث شده است تا ضایعات مغزی دائمی برای دکتر شهابی به وجود بیاید و در حال حاضر مشکل قلبی وی بر طرف شده و به واکنش های عصبی پاسخ می دهد.

وی در مورد آخرین وضعیت شهابی گفت: به امید خداوند متعال و دعای خیر مردم و جامعه ورزشی تغییراتی در حال عمومی وی نسبت به روزهای گذشته وجود داشته و برای بازگشت به شرایط بهتر امیدوار هستیم.