به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان گفت: با توجه به پتانسیل بالقوه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، اعم از فراورده های لبنی، محصولات زراعی و باغی، گاوداری و مرغداری و شیلات، شایسته است به منظور افزایش توان صادراتی و اخذ تجربیات بخش کشاورزی گرجستان و کشورهای شرکت کننده، با تمام محصولات تولیدی در این نمایشگاه حاضر شویم.

وی با بیان اینکه روابط اقتصادی در قالب کشاورزی میان جمهوری اسلامی ایران و گرجستان همگام با روابط سیاسی در حال گسترش است، یادآور شد: هدف ازحضور در این نمایشگاه معرفی توانمندی های بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و جذب سرمایه گذاران گرجستانی به آذربایجان شرقی است.

محمدیان با اشاره به اینکه این نمایشگاه فرصتی است تا شرکت های داخلی به ارائه تولیدات و معرفی محصولات خویش بپردازند افزود: معرفی تولیدات باغی و زراعی جهت صادرات، ارائه آخرین ورژن ماشین آلات و ادوات کشاورزی ساخته شده در ایران، معرفی محصولات فرآوری شده و خشکبار، امکان سنجی صدور جوجه یک روزه گوشتی، اسپرم منجمد، تلقیح مصنوعی، خوراک دام و شیلات، ارائه دانش فنی و متقابلاً اخذ دانش فنی بومی از بخش کشاورزی گرجستان می تواند قدم های موثری در افزایش میزان صادرات و رشد و شکوفایی بخش کشاورزی آذربایجان شرقی باشد.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم برگزاری نمایشگاه های تخصصی در بخش های کشاورزی استان درکوتاه مدت و افزایش تمایل بهره برداران به استفاده از فن آوریهای جدید در تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: برپایی نمایشگاه عاملی مهم در ایجاد تعامل هرچه بیشتر به تولید کنندگان محصول و ابزار بوده و این امر در میان مدت علاوه بر تأثیر مستقیم در بهبود کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی، هم چنین تولید دانش و فن آوری را بهبود بخشیده و شرکت های تولید دانش و فناوری را هر چه بیشتر به مسایل تولید کشاورزی علاقمندتر سازد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: با توجه به بستر سازی انجام یافته در بخش کشاورزی برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر از فن آوریهای جدید برای برون رفت سریع از کشاورزی سنتی و جایگزینی آن با کشاورزی مدرن و هدفمند برای تولید بیشتر و بهتر در جهت دستیابی به توسعه پایدار و ورود به بازارهای جهانی، امید است این نمایشگاه بتواند ضمن جذب سرمایه گذاران خارجی، زمینه افزایش صادرات محصولات داخلی را فراهم سازد.

محمدیان با بیان اینکه زمینه حضور بخش آب و خاک و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان به جهت برخورداری از پتانسیل فارغ التحصیلان کشاورزی در کشورهایی مثل گرجستان بیشتر است، اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی می تواند ضمن انتقال خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مشترک المنافع، زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی را فراهم کند.

گفتنی است، نمایشگاه بین‌المللی گرجستان در 11 و 12 آبان سالجاری در شهر تفلیس برگزار می شود.