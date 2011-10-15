به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ولایتی روز شنبه در حاشیه برگزاری پنجمین کنگره بیماریهای ریه، مراقبتهای ویژه و سل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در حال حاضر متخصصان ریه در کشورمان به خصوص در بیمارستان مسیح دانشوری به دستاوردهای بسیار خوبی رسیدهاند افزود: سعی میکنیم در این کنگره از اطلاعات و دانش متخصصان بینالمللی ریه و سل که از حدود بیش از 20 کشور دنیا حاضر هستند، استفاده کنیم.
ولایتی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا مباحث بیماران شیمیایی نیز در این کنگره بررسی میشود، گفت: متخصصان کشورمان در معالجه بیماران شیمیایی که در پی استفاده سلاحهای شیمیایی توسط صدام علیه ایران صورت پذیرفته است به تجربیات ارزشمندی نائل شدهاند.
رئیس بیمارستان مسیح دانشوری ادامه داد: عارضههای بیماران شیمیایی تقریباً با بیماریهای تنفسی و ریه تشابهات زیادی دارد و ما میتوانیم با تبادلات اطلاعات و تجربیات و دانش خود با متخصصان بینالمللی ریه در این زمینه برای درمان هر چه بهتر آنها اقدام کنیم.
ولایتی در ارتباط با هزینه پیوند ریه در کشور افزود: در حال حاضر پیوند ریه در ایران رایگان است و هم اکنون بیش از 40 پیوند ریه و 80 پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده که از هیچکدام از این بیماران هزینهای دریافت نشده است.
ولایتی ادامه داد: به دلیل استفاده از تجهیزات پیشرفته و داروهای گران قیمت، پیوند ریه در خارج از کشور با هزینه 200 هزار دلار انجام میشود که در ایران با صرفهجویی هایی که می شود به 70 میلیون تومان کاهش مییابد. البته بیمه این فعالیتها را تحت پوشش قرار نمیدهد ولی از آنجا که اکثر افرادی که برای پیوند ریه مراجعه میکنند از توان مالی خوبی برخوردار نیستند این هزینهها در مسیح دانشوری به صورت رایگان برای آنان صورت میپذیرد.
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