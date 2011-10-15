جایزه پروفسور یلدا به یک ایمپلنتولوژیست اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه پرفسور یلدا هر ساله به منظور معرفی و تقدیر از محققان ایرانی داخل و خارج از کشور در حوزه های پزشکی اهدا می شود.

بنیاد دکتر یلدا در بخش نوآوری و اختراعات پزشکی این جایزه را به دکتر بهنام شکیبایی مقدم ایمپلنتولوژیست اهدا می کند.

دکتر شکیبایی مقدم دارای مدرک دکتری در رشته دندانپزشکی در زمینه بازسازی استخوان فک، متخصص جراحی دهان و فک و صورت در دانشگاه برلین و بن و مستر شیپ ایمپلنتولوژی از انجمن ایمپلنتولوژی آلمان است و همچنین موفق به دریافت مدرک فوق تخصص جراحیهای میکروسکوپی ومیکروسرجری دهان از آکادمی بین المللی Carl Zeiss در سوئیس شد.



وی همچنین برنده جایزه اول جراحان لثه آلمان در سال 2007 برای اختراع تکنیک سینوس لیفت میکروسکوپی و برنده جایزه Heinz Erpenstein Award در سال 2010 از انجمن جراحان لثه آلمان (DGP ) برای تحقیقات برجسته در زمینه جراحی ایمپلنت است.



شکیبایی مقدم اختراعاتی در زمینه ابزار آلات جراحی میکروسرجری در زمینه ایمپلنت، جراحی لثه و باز سازی استخوان فک دارد که به ثبت رسیده است.



دومین کنگره بین المللی پزشکی بنیاد آآکادمیک جهانی استاد پرفسور علیرضا یلدا در دانش پزشکی از 2 تا 5 آبان ماه جاری در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار می شود. موضوع این کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهشی در دانش پزشکی از پزشکی ملکولی تا پزشکی بالینی است.



سخنرانی دکتر شکیبایی در این کنگره در رابطه با عنوان "ایمپلنتولوژی در ناحیه قابل دید" روز سه شنبه 3 آبان ماه در تالار امام خمینی بیمارستان امام خمینی خواهد بود.