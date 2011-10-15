به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری درباره کیفیت ولایتمداری و اجرای دستور اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: این اقدامات دولت بیانگر آن است که مردم بدانند خادمینشان در مسیر ولایت هستند و ذره‌ای از چارچوب ولایت عدول نخواهند کرد.



عضو کابینه دهم افزود: دولت با تصویب بلافاصله فرمان رهبر معظم انقلاب نشان داد که نمی‌گذارد زمان نسبت به دستورات معظم‌له بگذرد و آنها را اجرا خواهد کرد.



وی ادامه داد: وقتی که مقام معظم رهبری در جمع نخبگان دستور خودداری خرید تولیدات خارجی مشابه داخلی برای دستگاه‌های دولتی را صادر کردند، بلافاصله رئیس جمهور در جلسه دولت مطرح کردند که با قوت تصویب شد.



بختیاری در پایان اظهار داشت: این موضوع نشان از آن دارد که دولت، دولت ولایتمداری است.