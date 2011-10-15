اردوی تدارکاتی صبای قم در کیش به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال صبای قم که امسال نماینده استان قم در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور است، اردوی تدارکاتی خود در جزیره کیش را بیشتر با هدف افزایش روحیه‌ بازیکنان این تیم تشکیل داد تا از هر نظر آماده ادامه بازی های لیگ سیزدهم فوتسال کشور شود.



فوتسالیست‌های تیم صبای قم که برای کسب آمادگی بیشتر به منظور حضوی موفق در بازی های باقی مانده لیگ برتر فوتسال اردوی تدارکاتی خود را در جزیره کیش بر پا کرده بودند،‌ بر خلاف انتظار بازی تدارکاتی برگزار نکردند و بیشتر استراحت و تمرین کردند.



این اردوی تدارکاتی در حالی به پایان رسید که نماینده فوتسال استان قم در رقابت‌های سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، در شش بازی از هفته هفته سپری شده، موفق به شکست حریفان خود شده است و وضعیت بسیار خوبی در جدول مسابقات دارد.



تیم فوتسال صبای قم که در استراحت تعطیلات مسابقات لیگ برتر فوتسال به سر می‌برد، در این فصل با حضور بازیکنان جوان و با انگیزه فوتسال قم توانسته است شش پیروزی در هفته مسابقه سپری شده از لیگ کسب کند که این مهم عملکرد موفق صبا را نشان می دهد.



مدیر تیم فوتسال صبای قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این تیم در حالی خود را برای حضور در ادامه سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشورآماده می‌کند که در مدت زمان حضور در اردوی تدارکاتی در کیش که با همکاری و مساعدت بسیار خوب مسئولان باشگاه و شرکت ارم کیش امکانات خوبی نیز در اختیار قرار گرفت، تمرینات مفیدی برگزار کرد.



مهدی جعفری یگانه بیان داشت: تمرین شادابی با حضور تمام بازیکنان تیم فوتسال صبای قم در سالن فوتسال کیش به انجام رسید تا بدین‌ترتیب تیم از هر نظر برای مسابقات بازی های باقی مانده از سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور آماده شود.



وی افزود: خوشبختانه حضور تیم فوتسال صبای قم در اردوی آماده‌سازی به منظور حضوری موفق در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور سبب افزایش روحیه بازیکنان تیم شد و قطعا نقش تاثیرگذاری در موفقیت تیم در بازی های بعدی لیگ برتر دارد.



سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از روز هفتم آبان ماه با شرکت 14 تیم از سر گرفته می‌شود و بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، تیم فوتسال صبای قم در گام بعدی در شهر اهواز برابر تیم ملی و حفاری ایران قرار می‌گیرد.



تیم‌های صبای قم، علم وادب مشهد، گیتی‌پسند اصفهان، شرکت ملی حفاری ایران، پرسپولیس تهران، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، راه ساری، دبیری تبریز، گسترش فولاد کوثر، فیروز صفه اصفهان، لبنیات ارژن شیراز، میثاق تهران، شهید منصوری قرچک و شهرداری ساوه 14 تیم حاضر در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور محسوب می‌شوند.

