قهرمانی بانوان دوگانه کار البرز در مسابقات قهرمان کشوری

رئیس هیئت سه گانه البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بانوان هیئت سه گانه استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که به میزبانی شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار شد قهرمان کشور شد.

مجید رضاخانی بیان کرد: در مجموع 140 شرکت کننده از 22 استان کشور در این دوره از رقابتها حضور داشتند که تیم بانوان دوگانه البرز با شش شرکت کننده به مربیگری و سرپرستی سیده لیلا موسوی در این رقابت ها شرکت کرد.

همچنین وی اذعان داشت: با کسب یک مدال نقره توسط فرزانه شریفی، یک مدال برنز توسط نیکناز فاضلی و کسب عناوین پنجمی و ششمی توسط خدیجه موسوی و سلماز کربلایی توانستیم به سکوی نخست رقابت های قهرمان کشوری دست یابیم.

وی ضمن اعلام این خبر افزود: کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز به تیم بانوان دوگانه البرز اختصاص یافت و هر شش بازیکن این تیم به دور اول اردوی تیم ملی راه یافتند.



