به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی جهان با حضور 1167 کاراته کا از 81 کشور جهان در مالکای مالزی جریان دارد که در میان چهار نماینده کشورمان در رده سنی 14 و 15 سال تنها علی نژاد و شفیعی شانس کسب مدال برنز را دارند.

آرش علی‌نژاد ملی‌پوش در وزن 52- کیلوگرم ایران حریفانی ازآلمان، نروژ، اسکاتلند و اردن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله نتیجه را به کاراته کای ترکیه واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت. علی نژاد در دیدار رده بندی بلغارستان را شکست داد و سوم شد.

همچنین فرزان شفیعی در وزن 57- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی مقابل نماینده مکزیک بازنده شد و به گروه بازنده ها رفت. وی ابتدا چین تایپه را از پیش رو برداشت و سپس در پیکار با روسیه و انگلستان پیروز شده بود. شفیعی در گروه بازنده ها نماینده اسکاتلند را نیز از پیش رو برداشت و به نشان برنز دست پیدا کرد.

امیر علی‌زنجانی در کاتای این رده سنی همان دور نخست به کلمبیا باخت و به دلیل شکست این حریف از دور مسابقات کنار رفت. ضمن اینکه حامد ریاضی بعد از پیروزی مقابل نماینده چین تایپه به صربستان باخت و حذف شد.

فردا یکشنبه و در روز پایانی این مسابقات مسعود پرویز، علی نجفی، شهاب نوروزی و کاتای تیمی به دیدار رقبای خود می روند. پیش از این دو مدال برنز، بهمن عسگری یک نشان طلا، سجاد حیاتی یک مدال نقره، قربانعلی‌پور، شهرجردی و جعفری برای تیم ایران سه مدال برنز کسب کرده بودند.