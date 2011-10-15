ستاد سفر رهبری به نامه های مردمی پاسخ لازم را می دهد

حشمت الله عزیزی فرماندار شهرستان کنگاور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم شهرستان کنگاور با شور و اشتیاق خاصی اقدام به تشکیل ستادهای استقبال از مقام معظم رهبری کرده اند که تقدیر و تشکر خود و سایر مسئولان را از ایشان اعلام می کنیم.
عزیزی گفت: نامه های مردمی توسط ستاد سفر مقام معظم رهبری جمع آوری و پاسخ لازم داده خواهد شد.
فرماندار کنگاور با اشاره به برنامه های استقبال رهبری در این شهرستان گفت: زمان شروع برنامه استقبال از معظم له ساعت 30/9 روز چهارشنبه 27 مهرماه خواهد بود و از ساعت 30/6 صبح مجموعه ورزشی "شهید قلیوند" آماده ورود برادران و خواهران گرامی است در ضمن هفت کمیته امور برای تسهیل، استقبال مردم از مقام معظم رهبری مشغول انجام وظیفه هستند.
عزیزی تاکید کرد: از شهروندان فهیم کنگاوری درخواست داریم که در ورود و خروج و استقرار در مجموعه شهید قلیوند همکاری لازم را با انتظامات به عمل آورند و از آوردن هرگونه وسایل از جمله تلفن همراه، کیف، فندک و کلید خودداری کنند.
فرماندار شهرستان کنگاور در پایان تصریح کرد: پیش بینیهای لازم در خصوص تسهیل در رفت وآمد مردم از طریق ارائه خدمات تاکسی ها ومینی بوس ها به صورت رایگان فراهم شده است.
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