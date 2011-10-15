به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر متوسط سرانه مرسوله پستی هر ایرانی در کشور 15.5 مرسوله و این رقم در کشورهای دیگر 800 مرسوله است که نشان می دهد در کشور ما آن طور که نیاز است جایگاه پست شناخته نشده است.

مدیرکل پست استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این آمار عدم همکاری سایر دستگاهها در واگذاری بخشی از ارتباطات روزمره و کارهای پستی خود به این بخش را مهمترین دلیل پایین بودن سرانه پستی اردبیل عنوان کرد.

سیاوش سکاکی با بیان اینکه در بند هفت نظام تحول اداری و اصلاح ساختار و فرایندها و ماده 46 برنامه پنجم توسعه باید بیشتر فعالیتها در این حوزه به پست و دفاتر پیشخوان واگذار شود، اظهار داشت: تحقق این مهم سبب صرفه جویی در وقت، هزینه و انرژی می شود.

وی اشتغالزایی، کاهش ترافیک، تمرکززدایی و افزایش سلامت اداری را از دیگر مزایای واگذاری امور مربوط به پست از طرف دستگاههای اجرایی و سازمانها دانست.

سکاکی با بیان اینکه اعتماد به کار پست نیاز به فرهنگ سازی جامعه دارد، تصریح کرد: برخیها به غلط تصور می کنند که با پیشرفت فن آوری نیاز به پست کاهش یافته در حالی که اگر این فرض درست باشد باید قبل از این در کشورهای پیشرفته دفاتر پستی تعطیل می شد و این قدر پیشرفت نمی کردند.

ادارات پستچی گری را کنار بگذارند

وی توجه به توانمندیهای پست را در توسعه کشور مهم ارزیابی کرد و از مدیران ادارات و شرکتها دولتی و خصوصی استان خواست پستچی گری را کنار گذاشته و در تحول سیستم اقتصادی استان سهیم شوند.

به گفته این مسئول مردم با واگذاری امور خود به پست سبب می شوند تنها برای کار کردن و تفریح بیرون بروند و این فرهنگ در کاهش آلودگی محیط زیست و حفظ ارزش زمان موثر است.

ارسال پنج میلیون مرسوله از اردبیل

وی از ارسال بیش از پنج میلیون و 918 مرسوله پستی از استان اردبیل در طول یک سال به سایر نقاط کشور خبر داد و عنوان کرد: در همین مدت بیش از شش میلیون و 84 مرسوله نیز از سایر نقاط در سطح استان توزیع شده است.



سکاکی از کاهش 33 درصدی ترافیک مرسولات صادره از استان در شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: این کاهش به دلیل حذف قرائت و توزیع قبوض توسط اداره پست در سال جاری است.

وی عنوان کرد: در سال جاری میزان ترافیک مرسولات صادره بیش از دو میلیون و 146 مرسوله است در حالی که این میزان در سال گذشته بیش از سه میلیون و 206 مرسوله بوده است.

مدیر کل پست استان توزیع قبوض، کالا برگ، حقوق مستمر بگیران، قرائت کنتور و ارسال سایر نامه ها و امانات را از شاخصهای مهم ترافیکی در پست عنوان کرد و یادآور شد: این امور هر چه قدر به عهده پست گذاشته شود به همان نسبت میزان رضایت مردم در ارائه خدمات کیفی به آنها افزایش می یابد، چرا که پست با استفاده از ابزارهای بروز خدمات را بهتر از سایر بخشها به در منازل می برد.

کاهش پوشش مساحتی واحدهای پستی اردبیل

وی همچنین با بیان اینکه اردبیل از 477 نقطه تماس پستی برخوردار است، بیان داشت: با هدف توسعه فضاهای پستی و امکان دسترسی مردم به سرویسهای بیشتر پوشش مساحتی هر واحد پستی در استان به 38 کیلومتر مربع رسیده است.

سکاکی متذکر شد: با ایجاد واحدهای پستی روستایی و شهری تا پایان سال جاری این میزان به 30 کیلو متر مربع می رسد.

وی میانگین پوشش مساحتی هر واحد پستی در کشور را 93.16 کیلومتر مربع برشمرد و عنوان کرد: این میزان نشان دهنده رتبه مطلوب استان در این خصوص است.

این مسئول با اشاره به نامگذاری روز جهانی پست به عنوان سال کیفیت خدمات پستی اضافه کرد: استان اردبیل به طور میانگین در ارائه خدمات کیفی به شهروندان در رتبه دهم کشوری قرار دارد.

