مقام نخست ملکان با تولید 65 درصد انگور در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صبوری با بیان اینکه متوسط برداشت انگور در این شهرستان 20 تن در واحد سطح می باشد، اظهار داشت: سطح باغات انگور در ملکان را حدود 10 هزار هکتار بوده و سال گذشته باغداران ملکان موفق شدند 215 هزار تن انگور و 50 هزار تن کشمش تولید کنند.

وی گفت: همچنین باغدار ملکانی توانست با تولید 60 تن انگور از هر هکتار رکورد تولید این محصول در سطح استان را بشکند.

این باغدار موفق ملکانی نیز یکی از دلایل موفقیتش را استفاده از کود حیوانی و طیور عنوان کرد و گفت: این اقدام موجب مقاومت زیاد درخت انگور در برابر سرمای شدید زمستان و تگرگ شده است.

موسی نایبی دیگر دلیل موفقیت خود را آبیاری به موقع در فصل زمستان دانست و افزود: خیلی از باغداران بلافاصله بعد از برداشت انگور اقدام به آبیاری می کنند که این کار نه تنها کمکی به بهبود وضعیت و ثمردهی درختان نمی کند، بلکه موجب کاهش مقاومت درخت مو در برابر سرما نیز می شود.

نایبی تبدیل باغات پشته ای خود به روسیمی و استفاده از توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی را از دلایل دیگر بالابردن راندمان تولید خود عنوان کرد